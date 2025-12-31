Prvi dan Nove godine sunčan!

Izvor:
SRNA
31.12.2025
13:45
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Tokom noći i jutra biće promjenljivo do pretežno oblačno i vrlo hladno uz umjeren, u višim predjelima i jak mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Popodne naoblačenje na jugozapadu, koje će se širiti ka jugoistoku i donijeti kišu, koja će u višim predjelima prelaziti u susnježicu i snijeg.
U ostalim krajevima naveče oblačno i suvo.
Minimalna temperatura vazduha biće od minus devet do minus tri, na jugu do minus jedan, u višim predjelima od minus 12, a maksimalna dnevna od tri do 10, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.
Duvaće slab do umjeren vjetar južni i jugozapadni.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u centralnim i istočnim područjima danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Ponegdje na istoku je zabilježen snijeg.
Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Kalinovik, Han Pijesak i Čemerno minus sedam, Sokolac minus šest, Gacko minus pet, Kneževo minus četiri, Sarajevo minus tri, Drinić, Mrkonjić Grad, Rudo, Srebrenica i Livno minus jedan, Višegrad i Foča nula, Bijeljina, Prijedor, Doboj, Zvornik, Bileća, Ribnik, Srbac, Šipovo, Tuzla, Zenica, Bihać, Bugojno, Drvar, Jajce jedan i Novi Grad dva, Sanski Most tri, Banjaluka, Mostar i Trebinje četiri stepena Celzijusovih.
