Preminuo novinar Darko Gavrilović

Izvor:
SRNA
31.12.2025
12:54
Komentari:0
Dugogodišnji novinar Darko Gavrilović preminuo je u Banjaluci u 45. godini života nakon kraće i teške bolesti.
Gavrilović je rođen 1980. godine, a tokom bogate profesionalne karijere ostavio je neizbrisiv trag u najznačajnijim medijskim kućama u Republici Srpskoj.
Radio je u Novinskoj agenciji Republike Srpske - SRNA, "Glasu Srpske" i "Nezavisnim novinama".
Gavrilović će ostati upamćen kao veliki profesionalac i dobar čovjek, čiji prerani odlazak predstavlja veliki gubitak za novinarsku zajednicu i sve koji su imali čast da sarađuju sa njim.
Vrijeme i mjesto sahrane Darka Gavrilovića biće naknadno saopšteni.
