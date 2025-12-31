Preminuo novinar Darko Gavrilović

Dugogodišnji novinar Darko Gavrilović preminuo je u Banjaluci u 45. godini života nakon kraće i teške bolesti.

Gavrilović je rođen 1980. godine, a tokom bogate profesionalne karijere ostavio je neizbrisiv trag u najznačajnijim medijskim kućama u Republici Srpskoj.

Radio je u Novinskoj agenciji Republike Srpske - SRNA, "Glasu Srpske" i "Nezavisnim novinama".

Gavrilović će ostati upamćen kao veliki profesionalac i dobar čovjek, čiji prerani odlazak predstavlja veliki gubitak za novinarsku zajednicu i sve koji su imali čast da sarađuju sa njim.

​Vrijeme i mjesto sahrane Darka Gavrilovića biće naknadno saopšteni.