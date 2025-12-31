Zaplijenjena veća količina psihoaktivnih supstanci, uhapšena Amerikanka

Pripadnici Jedinice Granične policije BiH uhapsili su danas na Aerodromu Sarajevo državljanku SAD čiji su inicijali I.A.T. koja je pokušala da u BiH unese veću količinu električnih cigareta, gumenih bombona i tableta u kojima je utvrđena psihoaktivna supstanca.

Roba je zaplijenjena pri ulasku na Aerodrom, kada je Amerikanka kontrolisana pri dolasku iz Istanbula.

Preliminarnim testiranjem utvrđeno je da svi predmeti sadrže veću količinu praškastih, tvrdih i tečnih psihoaktivnih supstanci, saopšteno je iz Granične policije.

O događaju su obaviješteni dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlašten promet droge protiv I.A.T. biće dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH.