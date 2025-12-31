Logo
Large banner

Zaplijenjena veća količina psihoaktivnih supstanci, uhapšena Amerikanka

Izvor:

SRNA

31.12.2025

12:28

Komentari:

0
Заплијењена већа количина психоактивних супстанци, ухапшена Американка

Pripadnici Jedinice Granične policije BiH uhapsili su danas na Aerodromu Sarajevo državljanku SAD čiji su inicijali I.A.T. koja je pokušala da u BiH unese veću količinu električnih cigareta, gumenih bombona i tableta u kojima je utvrđena psihoaktivna supstanca.

Roba je zaplijenjena pri ulasku na Aerodrom, kada je Amerikanka kontrolisana pri dolasku iz Istanbula.

Preliminarnim testiranjem utvrđeno je da svi predmeti sadrže veću količinu praškastih, tvrdih i tečnih psihoaktivnih supstanci, saopšteno je iz Granične policije.

O događaju su obaviješteni dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlašten promet droge protiv I.A.T. biće dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH.

Podijeli:

Tagovi:

Droga

Amerikanka

aerodrom

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Начелник општине у Српској: Идуће године добијамо статус града

Društvo

Načelnik opštine u Srpskoj: Iduće godine dobijamo status grada

2 h

0
Јаков Милатовић: Питање српског језика као службеног легитимно - ја сам Црногорац који говори српски

Region

Jakov Milatović: Pitanje srpskog jezika kao službenog legitimno - ja sam Crnogorac koji govori srpski

3 h

0
Новозеланђани дочекали нову 2026. годину

Svijet

Novozelanđani dočekali novu 2026. godinu

2 h

0
Умрла легенда загребачког Динама

Fudbal

Umrla legenda zagrebačkog Dinama

3 h

0

Više iz rubrike

Гачанин покушао украсти гориво

Hronika

Gačanin pokušao ukrasti gorivo

3 h

0
Ухапшена двојица Албанаца због 30 килограма кокаина

Hronika

Uhapšena dvojica Albanaca zbog 30 kilograma kokaina

4 h

0
beba

Hronika

Dijete (2) ostavili da umre u tetkinoj kući: Jezivi detalji optužnice protiv roditelja

4 h

0
Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

Hronika

Tužilaštvo BiH optužilo još šestoricu Srba

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

11

Sujevjerja koja se vezuju za početak godine: Ove stvari ne bi trebalo raditi 1. januara

14

54

Paljanski SNSD poručio Kojiću: Nikad se ne pljuje u tanjir iz kojeg se jelo

14

47

Ovo je bila najsmrtonosnija godina za novinare u istoriji

14

44

Novogodišnja poruka Medvedeva: Pobjeda Rusije je blizu

14

39

Gol kakav Ronaldo nije dao nikada prije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner