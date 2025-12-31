Logo
Novozelanđani dočekali novu 2026. godinu

SRNA

SRNA

31.12.2025

12:20

Новозеланђани дочекали нову 2026. годину

Stanovnici Novog Zelanda dočekali su novu 2026. godinu, piše "Skaj njuz".

Sat je otkucao ponoć na Novom Zelandu u podne po srednjoevropskom vremenu.

Stanovnici Oklanda dočekali su ponoć uz vatromet na najvišoj zgradi - neboderu "Skaj", koji je povodom Nove godine osvijetljen raznim bojama

Novi Zeland

Nova godina

