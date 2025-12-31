Novozelanđani dočekali novu 2026. godinu

Izvor:
SRNA
31.12.2025
12:20
Komentari:0
Stanovnici Novog Zelanda dočekali su novu 2026. godinu, piše "Skaj njuz".
Sat je otkucao ponoć na Novom Zelandu u podne po srednjoevropskom vremenu.
Stanovnici Oklanda dočekali su ponoć uz vatromet na najvišoj zgradi - neboderu "Skaj", koji je povodom Nove godine osvijetljen raznim bojama
