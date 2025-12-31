Još jedna zemlja planira zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina od septembra 2026.

Francuska vlada je predstavila nacrt zakona kojim se predviđa zabrana korišćenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina počev od 1. septembra 2026. godine, a o kojem bi parlament te zemlje trebalo da raspravlja početkom 2026.

Prema tekstu zakona, platformama bi bilo zabranjeno da pružaju usluge društvenih mreža maloljetnicima ispod te starosne granice.

Vlada kao obrazloženje navodi brojne studije koje ukazuju na rizike prekomjerne upotrebe digitalnih ekrana kod adolescenata, uključujući izloženost neprimjerenom sadržaju, sajber nasilje i poremećaje sna, prenosi Figaro.

Nacrt zakona sadrži i drugi član koji predviđa proširenje zabrane korišćenja mobilnih telefona na srednje škole, dok ta mjera već važi od predškolskog uzrasta do završeta osnovne škole na osnovu zakona iz 2018. godine.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron je zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina označio kao politički prioritet, dok vlada ističe da je predloženi tekst kratak i usklađen sa evropskim propisima, posebno sa Zakonom o digitalnim uslugama (DSA).

Prijedlog se uklapa u širi zakonodavni trend u Francuskoj, jer se u januaru očekuje i rasprava o sličnim inicijativama u Narodnoj skupštini, dok je Senat već usvojio tekst kojim se predviđa roditeljska saglasnost za registraciju djece uzrasta od 13 do 16 godina na društvenim mrežama.