Engleska uvela još jedan porez

31.12.2025

10:30

Енглеска увела још један порез

Pore na prozore, jedan od najneobičnijih nameta u evropskoj istoriji, zvanično je stupio na snagu u Engleskoj 31. decembra 1695. godine. Iako je zakon usvojen ranije te godine, upravo je taj datum označio početak njegove stvarne primjene u poreskom sistemu.

Porez je uveden tokom vladavine Vilijama III kao dio pokušaja vlade da poveća prihode bez direktnog oporezivanja dohotka. Logika je bila jednostavna i, za mnoge, barem na papiru, pravedna: više prozora značilo je veću i bogatiju kuću, a samim tim i veću poresku obavezu. Porez se sastojao od osnovnog iznosa po domaćinstvu, sa dodatnim nametom za nekretnine sa više prozora.

Arhitektonske i zdravstvene posljedice

Kada je porez stupio na snagu krajem 1695. godine, postao je obavezan, a njegove posljedice su već bile vidljive u narednim godinama. Vlasnici kuća, posebno u gradovima, počeli su da blokiraju prozore kako bi smanjili porez. To je rezultiralo tamnim i loše provjetrenim sobama, a blokirani prozori postali su trajni vizuelni znak zakona na zgradama širom Engleske.

Porez je brzo dobio nadimak „porez na svijetlost i vazduh“. Ljekari i društveni reformatori upozoravali su da nedostatak dnevne svjetlosti i loša ventilacija pogoršavaju uslove života, posebno među siromašnijim klasama. Vjeruje se da je ovaj porez indirektno doprineo širenju respiratornih bolesti i produbljivanju društvenih nejednakosti.

Uprkos kritikama, porez na prozore je ostao na snazi više od jednog i po vijeka. Tek 1851. godine je konačno ukinut, nakon dugih diskusija i rastućeg uvjerenja da čini više štete nego koristi.

Danas se porez na prozore često navodi kao istorijski primjer kako fiskalne mjere, uvedene sa pragmatičnom namjerom, mogu imati duboke i dugoročne posljedice po zdravlje ljudi, izgled gradova i svakodnevni život čitavih generacija.

