Netanjahu: Moguće formiranje nove vlade u Gazi ako se Hamas razoruža

Izvor:

SRNA

31.12.2025

09:47

Нетанјаху: Могуће формирање нове владе у Гази ако се Хамас разоружа
Foto: Tanjug/AP

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izrazio je uvjerenje da će biti moguće da se sljedeće godine formira nova vlada u Pojasu Gaze, pod uslovom da se palestinski radikalni pokret Hamas razoruža.

"Nova vlast u Gazi moguća je ako razoružate Hamas, jer niko neće doći tamo ako Hamas ostane naoružan", naveo je Netanjahu u intervjuu za "Foks njuz".

Netanjahu je izjavio da vidi drugačiju budućnost za Gazu ako se Hamas razoruža, bilo to u okviru mandata međunarodnih snaga ili na neki drugi način.

"Samo to je ostalo da se uradi i to svi shvataju. Mislim da i Hamas shvata i zato ne žele to da urade. Poenta ovdje nije da se pregovara sa Hamasom. Nije to posao koji treba uraditi", rekao je Netanjahu.

Prema njegovom mišljenju, Hamas mora da nestane, prenio je TASS.

"Znate li ko to želi više od bilo koga drugog? Narod Gaze", zaključio je Netanjahu.

Benjamin Netanjahu

Pojas Gaze

Hamas

