Logo
Large banner

Sudar kod Gradiške: Vozač teško povrijeđen, prebačen u UKC Srpske

Izvor:

SRNA

31.12.2025

09:38

Komentari:

0
Судар код Градишке: Возач тешко повријеђен, пребачен у УКЦ Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Vozač iz Srpca čiji su inicijali A.P. teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Kočićevo kod Gradiške i upućen je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila na magistralnom putu Nova Topola-Srbac, učestvovali su automobil "pežo" kojim je upravljalo lice A.P. i traktor sa priključnim vozilom koji je vozilo lice iz Srpca čiji su inicijali B.B.

Нова Топола удес

Hronika

Težak udes kod Nove Topole: Automobil udario u platon traktora

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška koji su utvrdili i da je na vozilima nastupila materijalna šteta.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Када се пројекат отргне контроли: Захарова о Зеленском и Западу

Svijet

Kada se projekat otrgne kontroli: Zaharova o Zelenskom i Zapadu

2 h

0
Возачи опрез: Од сутра у Бањалуци "слика" још један радар

Banja Luka

Vozači oprez: Od sutra u Banjaluci "slika" još jedan radar

2 h

0
Одлазак легенде „Жице“: Умро Ајзеја Витлок Млађи, његов израз сви знају

Scena

Odlazak legende „Žice“: Umro Ajzeja Vitlok Mlađi, njegov izraz svi znaju

2 h

0
Огласио се Суд БиХ: Образложили што су одбијене жалбе СНСД-а и СДС-а

Republika Srpska

Oglasio se Sud BiH: Obrazložili što su odbijene žalbe SNSD-a i SDS-a

2 h

0

Više iz rubrike

Тежак удес код Нове Тополе: Аутомобил ударио у платон трактора

Hronika

Težak udes kod Nove Topole: Automobil udario u platon traktora

14 h

1
Драма у Сарајеву: Непозната особа пуцала, полиција трага за њом

Hronika

Drama u Sarajevu: Nepoznata osoba pucala, policija traga za njom

14 h

0
Тешка несрећа на путу Прњавор - Челинац, погинуо возач

Hronika

Teška nesreća na putu Prnjavor - Čelinac, poginuo vozač

16 h

0
Вукановић о пуцњави у Требињу

Hronika

Vukanović o pucnjavi u Trebinju

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

45

Broj 1411 do sada pozvan 75.315 puta

11

41

Dron koji se kretao ka Putinovoj rezidenciji nosio šest kilograma eksploziva

11

41

Još jedna zemlja planira zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina od septembra 2026.

11

32

Zakazano suđenje Kecmanovićima, tužilac insistira na maksimalnim kaznama

11

18

Gačanin pokušao ukrasti gorivo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner