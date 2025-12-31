Sudar kod Gradiške: Vozač teško povrijeđen, prebačen u UKC Srpske

Vozač iz Srpca čiji su inicijali A.P. teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Kočićevo kod Gradiške i upućen je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila na magistralnom putu Nova Topola-Srbac, učestvovali su automobil "pežo" kojim je upravljalo lice A.P. i traktor sa priključnim vozilom koji je vozilo lice iz Srpca čiji su inicijali B.B.

Hronika Težak udes kod Nove Topole: Automobil udario u platon traktora

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška koji su utvrdili i da je na vozilima nastupila materijalna šteta.