Teška nesreća na putu Prnjavor - Čelinac, poginuo vozač

30.12.2025

19:27

Тешка несрећа на путу Прњавор - Челинац, погинуо возач
Foto: ATV

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila danas na dijelu regionalnog puta Prnjavor-Čelinac, u mjesti Drenova, smrtno je stradalo jedno lice.

Saobraćajna nesreća se dogodila oko 16.00 časova, u kojoj je učestvovalo putničko vozilo, kojim je upravljalo lice D.C. iz Prnjavora koje je smrtno stradalo.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

