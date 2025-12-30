Teška nesreća na putu Prnjavor - Čelinac, poginuo vozač

30.12.2025
19:27
U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila danas na dijelu regionalnog puta Prnjavor-Čelinac, u mjesti Drenova, smrtno je stradalo jedno lice.
Saobraćajna nesreća se dogodila oko 16.00 časova, u kojoj je učestvovalo putničko vozilo, kojim je upravljalo lice D.C. iz Prnjavora koje je smrtno stradalo.
O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
