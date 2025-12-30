Logo
Preminuo dugogodišnji snimatelj RTRS-a Goran Spremo

Izvor:

RTRS

30.12.2025

19:24

Komentari:

0
Преминуо дугогодишњи сниматељ РТРС-а Горан Спремо
Foto: Ustupljena fotografija

Dugogodišnji snimatelj RTRS-a i mnogih stranih agencija, Goran Spremo preminuo je u nedjelju 28. decembra.

Goran je bio profesionalac koji je volio svoj posao i u potpunosti mu se predavao. Kao direktor fotografije radio je na više dokumentarnih filmova o stradanju Srba u poslednjem odbrambeno – otadžbinskom ratu. Svoje znanje i bogato iskustvo nesebično je dijelio i prenosio mlađim kolegama, baš kao i njegova supruga novinarka Željka Spremo, koja je preminula 2020. godine.

Iza Gorana i Željke ostali su sinovi Nedeljko i Stefan.

Goran Spremo će biti sahranjen u srijedu 31. decembra u 12 časova na groblju Pučile u Bijeljini.

