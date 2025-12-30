Preminuo dugogodišnji snimatelj RTRS-a Goran Spremo

Goran je bio profesionalac koji je volio svoj posao i u potpunosti mu se predavao. Kao direktor fotografije radio je na više dokumentarnih filmova o stradanju Srba u poslednjem odbrambeno – otadžbinskom ratu. Svoje znanje i bogato iskustvo nesebično je dijelio i prenosio mlađim kolegama, baš kao i njegova supruga novinarka Željka Spremo, koja je preminula 2020. godine.

Iza Gorana i Željke ostali su sinovi Nedeljko i Stefan.

Goran Spremo će biti sahranjen u srijedu 31. decembra u 12 časova na groblju Pučile u Bijeljini.