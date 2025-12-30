Djed Mraz obradovao mališane u Bolnici Trebinje

Izvor:
ATV
30.12.2025
14:56
Komentari:0
Djed Mraz obradovao je mališane koji se nalaze na Odjeljenju pedijatrije u Bolnici Trebinje. Pogledajte kako je to izgledalo.
Deda mraz je danas iznenadio i obradovao mališane koji se nalaze na Odjeljenju pedijatrije u Bolnici Trebinje. Pojavio im se na prozoru. Sve ovo zahvaljujući firmi "Vukalović company" iz Trebinja. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/V12L217qi5— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) December 30, 2025
Svijet
1 h0
BiH
2 h0
Kultura
2 h0
Region
2 h0
Najnovije
Najčitanije
16
45
16
39
16
39
16
28
16
23
Trenutno na programu