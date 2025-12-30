Logo
Djed Mraz obradovao mališane u Bolnici Trebinje

Izvor:

ATV

30.12.2025

14:56

Дјед Мраз обрадовао малишане у Болници Требиње
Foto: Društvena mreža X/BojanNosovicATV

Djed Mraz obradovao je mališane koji se nalaze na Odjeljenju pedijatrije u Bolnici Trebinje. Pogledajte kako je to izgledalo.

bolnica

Trebinje

djed mraz

