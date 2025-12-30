Logo
Iran stao uz Rusiju: Osuda napada na rezidenciju predsjednika Rusije

Иран стао уз Русију: Осуда напада на резиденцију предсједника Русије

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan je u telefonskom razgovoru sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom osudio napad bespilotnim letjelicama koji je, kako je navedeno, organizovao Kijev na državnu rezidenciju ruskog lidera, saopštila je pres-služba Kremlja.

„Tokom telefonskog razgovora sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, predsednik Islamske Republike Iran Masud Pezeškijan osudio je masovni napad bespilotnih letjelica koji je organizovao kijevski režim na državnu rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti“, navodi se u saopštenju.

Lideri Rusije i Irana razgovarali su i o daljem jačanju rusko-iranske saradnje u različitim oblastima, kao i o situaciji u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Pezeškijan je takođe čestitao Putinu predstojeću Novu godinu.

Putin je, sa svoje strane, u razgovoru uputio najbolje želje rukovodstvu i narodu Irana povodom nacionalnog praznika Šabe Čele.

