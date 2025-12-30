Indija je najveći svjetski proizvođač riže, ali ostaje bez vode

Indija je proslavila prestizanje Kine kao najvećeg svjetskog proizvođača pirinča ove godine, a političari i poljoprivredni lobi pripisuju uspjeh otpornim poljoprivrednicima i inovativnim vladinim politikama.

U posljednjoj deceniji, zemlja je skoro udvostručila svoj izvoz pirinča, sa pošiljkama koje su premašile 20 miliona metričkih tona u posljednjoj fiskalnoj godini. Međutim, iza kulisa ovog trijumfa je predstojeća kriza koja ugrožava same temelje indijske poljoprivrede, piše Rojters .

Međutim, mnogi proizvođači pirinča u poljoprivrednim srcima zemlje nemaju mnogo razloga za slavlje. Intervjui sa poljoprivrednicima, vladinim zvaničnicima i naučnicima, zajedno sa analizom podataka o podzemnim vodama, otkrivaju duboku zabrinutost: uzgoj pirinča, izuzetno vodointenzivne kulture, neodrživo iscrpljuje već niske zalihe podzemnih voda. To primorava poljoprivrednike da pozajmljuju novac kako bi kopali sve dublje bunare.

U žitnicama Harjane i Pendžaba, podzemne vode su bile dostupne na dubini od oko devet metara prije deset godina. Međutim, iscrpljivanje se ubrzalo u posljednjih pet godina i sada je potrebno bušenje do dubine između 24 i 60 metara, kažu poljoprivrednici, što potkrepljuju vladini podaci i istraživanje Pendžabskog poljoprivrednog univerziteta.

„Svake godine bunar mora da ide dublje“, rekao je Balkar Sing, pedesetogodišnji farmer iz Harajane. „Postaje preskupo.“

Državne subvencije pogoršavaju krizu

Istovremeno, vladine subvencije koje podstiču uzgoj pirinča obeshrabruju poljoprivrednike da pređu na usjeve kojima je potrebno manje vode, rekao je Udaj Čandra, stručnjak za politiku Južne Azije na Univerzitetu Džordžtaun u Kataru.

Ove subvencije, od kojih su neke nasljeđe iz prošlih decenija kada se Indija borila da prehrani svoje rastuće stanovništvo, uključuju državno zagarantovanu minimalnu cijenu pirinča koja je porasla za oko 70% u posljednjoj deceniji, kao i velike subvencije za električnu energiju koje podstiču pumpanje vode.

Neto efekat, rekao je Avinaš Kišor iz Međunarodnog instituta za istraživanje prehrambene politike u Vašingtonu, jeste da jedna od zemalja sa najvećim nedostatkom vode na svijetu plaća poljoprivrednicima da koriste ogromne količine dragocijenih podzemnih voda. Indijska ministarstva poljoprivrede i vodnih resursa nisu odgovorila na nalaze Rojtersa.

Premijer Narendra Modi je ranije pokušao da reformiše poljoprivredne zakone, ali je to izazvalo proteste miliona poljoprivrednika pre pet godina i primoralo ga na rijetko političko povlačenje.