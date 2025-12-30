Logo
Large banner

Muči vas kašalj? Ovaj prirodni sastojak može olakšati simptome

Izvor:

Kliks

30.12.2025

08:30

Komentari:

0
Мучи вас кашаљ? Овај природни састојак може олакшати симптоме

Ako vas noću muči kašalj i otežava san, nema potrebe odmah posezati za lijekovima. Postoje jednostavni i prirodni načini koji mogu ublažiti kašalj i olakšati disanje, a da pritom ne koristite snažne lijekove ili sirupe.

Kašalj može biti produktivan, kada tijelo izbacuje sluz, ili suh, kada izaziva iritaciju grla. Za oba tipa postoje različiti pristupi koji mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

Prirodna sredstva često daju dobar rezultat, a posebno djeluje toplo mlijeko s medom, koje umiruje nadraženo grlo i olakšava disanje. Takođe, možete pripremiti i topli čaj s medom, koji dodatno smiruje grlo i smanjuje nadražaj. Redovan odmor je također važan, jer tijelo treba vrijeme da se oporavi i samo suzbije kašalj.

Мирјана Калабић

Scena

Vatrena Banjalučanka iz "Zvezda Granda" trudna: Progovorila i o vezi

Tople tekućine, pastile bez šećera i inhalacija pare dodatno održavaju vlažnost grla i olakšavaju disanje. Normalno je da kašalj traje nekoliko sedmica nakon prehlade, stoga su strpljenje i pravilna njega grla ključni.

Kombinacija odmora, toplih napitaka i prirodnih pripravaka često daje rezultate slične onima kao kod lijekova, ali bez neželjenih efekata ili rizika od ovisnosti.

Podijeli:

Tagovi:

kašalj

zdravlje

priroda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умрла прва премијерка Бангладеша

Svijet

Umrla prva premijerka Bangladeša

3 h

0
Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

BiH

Amidžić: Zijad Krnjić je simbol mržnje FBiH prema Srpskoj

3 h

3
Јокићев тренер: Забринут сам, надам се да није катастрофа

Košarka

Jokićev trener: Zabrinut sam, nadam se da nije katastrofa

3 h

0
Велика акција након убиства три полицајца: Ухапшено 110 особа!

Svijet

Velika akcija nakon ubistva tri policajca: Uhapšeno 110 osoba!

4 h

0

Više iz rubrike

Руси о развоју вакцине против рака: Ово ће прво бити лијечено

Zdravlje

Rusi o razvoju vakcine protiv raka: Ovo će prvo biti liječeno

15 h

0
Свињски органи биће супериорнији од људских за трансплантацију, вjерује један од највећих стручњака

Zdravlje

Svinjski organi biće superiorniji od ljudskih za transplantaciju, vjeruje jedan od najvećih stručnjaka

19 h

0
Да ли је боље узимати витамине прије или послије јела?

Zdravlje

Da li je bolje uzimati vitamine prije ili poslije jela?

22 h

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Zdravlje

Zvanično priznat dijabetes tipa 5

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

13

Bijeljina prelazi na privremeno finansiranje

12

07

Vazduh u ovim gradovima poprilično nezdrav

11

41

Dodik: Neće proći bošnjački politički projekat naseljavanja Srpske radi njenog gašenja

11

37

Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku: Ne dolaze na posao, a primaju platu!

11

30

Ovo su najsrećniji datumi za vjenčanje u 2026. godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner