Muči vas kašalj? Ovaj prirodni sastojak može olakšati simptome

Ako vas noću muči kašalj i otežava san, nema potrebe odmah posezati za lijekovima. Postoje jednostavni i prirodni načini koji mogu ublažiti kašalj i olakšati disanje, a da pritom ne koristite snažne lijekove ili sirupe.

Kašalj može biti produktivan, kada tijelo izbacuje sluz, ili suh, kada izaziva iritaciju grla. Za oba tipa postoje različiti pristupi koji mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

Prirodna sredstva često daju dobar rezultat, a posebno djeluje toplo mlijeko s medom, koje umiruje nadraženo grlo i olakšava disanje. Takođe, možete pripremiti i topli čaj s medom, koji dodatno smiruje grlo i smanjuje nadražaj. Redovan odmor je također važan, jer tijelo treba vrijeme da se oporavi i samo suzbije kašalj.

Tople tekućine, pastile bez šećera i inhalacija pare dodatno održavaju vlažnost grla i olakšavaju disanje. Normalno je da kašalj traje nekoliko sedmica nakon prehlade, stoga su strpljenje i pravilna njega grla ključni.

Kombinacija odmora, toplih napitaka i prirodnih pripravaka često daje rezultate slične onima kao kod lijekova, ali bez neželjenih efekata ili rizika od ovisnosti.