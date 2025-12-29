Zvanično priznat dijabetes tipa 5

Međunarodna federacija za dijabetes službeno je priznala dijabetes tipa 5, manje poznat, ali ozbiljan oblik bolesti, prema izvještaju portala Sajens Alert.

Ovaj novootkriveni tip povezan je s neuhranjenošću i razlikuje se od dijabetesa tipa 1, 2 i 3.

Prema informacijama, problem kod dijabetesa tipa 5 nastaje zbog nedovoljno razvijenog pankreasa, što je rezultat dugotrajnog nedostatka hranjivih materija u ranom životu.

Osobe sa ovim oblikom dijabetesa imaju manjak insulina, ali njihovo tijelo nije otporno na njega, što znači da u nekim slučajevima nije nužno da koriste insulinske in‌jekcije, već mogu da uzimaju oralne lekove.

Međunarodna federacija za dijabetes pozvala je i druge zdravstvene institucije da zvanično priznaju ovaj tip dijabetesa koji je rijetko istraživan, ali se, ipak, vjeruje da od njega boluje do 25 miliona ljudi u svijetu.

Dijabetes tipa 5 prvi put je opisan 1955. na Jamajci.

Tokom sedam decenija, naučnici su raspravljali o tome da li ovaj tip dijabetesa uopšte postoji, a do danas se nije došlo do dogovora o tome kako ga dijagnostifikovati, ili liječiti.

- Razumijevanje specifičnih tipova dijabetesa je od ključnog značaja da se obezbijedi pravilan tretman", zaključio je istraživač sa Univerziteta Ekseter, Kreg Bil.