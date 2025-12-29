Logo
Large banner

Zvanično priznat dijabetes tipa 5

Izvor:

Avaz

29.12.2025

12:13

Komentari:

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi
Foto: Pexels

Međunarodna federacija za dijabetes službeno je priznala dijabetes tipa 5, manje poznat, ali ozbiljan oblik bolesti, prema izvještaju portala Sajens Alert.

Ovaj novootkriveni tip povezan je s neuhranjenošću i razlikuje se od dijabetesa tipa 1, 2 i 3.

Prema informacijama, problem kod dijabetesa tipa 5 nastaje zbog nedovoljno razvijenog pankreasa, što je rezultat dugotrajnog nedostatka hranjivih materija u ranom životu.

Osobe sa ovim oblikom dijabetesa imaju manjak insulina, ali njihovo tijelo nije otporno na njega, što znači da u nekim slučajevima nije nužno da koriste insulinske in‌jekcije, već mogu da uzimaju oralne lekove.

Međunarodna federacija za dijabetes pozvala je i druge zdravstvene institucije da zvanično priznaju ovaj tip dijabetesa koji je rijetko istraživan, ali se, ipak, vjeruje da od njega boluje do 25 miliona ljudi u svijetu.

Dijabetes tipa 5 prvi put je opisan 1955. na Jamajci.

Tokom sedam decenija, naučnici su raspravljali o tome da li ovaj tip dijabetesa uopšte postoji, a do danas se nije došlo do dogovora o tome kako ga dijagnostifikovati, ili liječiti.

- Razumijevanje specifičnih tipova dijabetesa je od ključnog značaja da se obezbijedi pravilan tretman", zaključio je istraživač sa Univerziteta Ekseter, Kreg Bil.

Podijeli:

Tag:

dijabetes

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тужилаштво БиХ подигло оптужницу против генерала Крстића

Republika Srpska

Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv generala Krstića

38 min

1
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Tresao se u Peruu! Broje se povrijeđeni

52 min

0
Илон Маск

Zanimljivosti

Da li su bogati ljudi zaista pametniji od ostalih?

1 h

0
Бугарска прелази на евро од 1. јануара, мишљења грађана подијељена

Svijet

Bugarska prelazi na evro od 1. januara, mišljenja građana podijeljena

1 h

0

Više iz rubrike

Умор главобоља

Zdravlje

Danas moguća pojava umora, glavobolje ali i pad koncentracije

4 h

0
Вјештачка интелигенција

Zdravlje

Psihijatri sve više povezuju pojavu psihoze sa korišćenjem vještačke inteligencije

18 h

0
Овај уобичајени прехрамбени састојак може обликовати здравље дјетета за цијели живот

Zdravlje

Ovaj uobičajeni prehrambeni sastojak može oblikovati zdravlje djeteta za cijeli život

2 d

0
Болница, научник

Zdravlje

Nova nada u borbi protiv raka: Nanotijelima naučnici razaraju unutrašnju strukturu karcinoma

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

27

Peskov: Uskoro novi telefonski razgovor Putina i Trampa

12

17

Vulić: Srbi obespravljeni u FBiH - Cerićeva priča o integritetu je prazna priča

12

14

Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

12

13

Zvanično priznat dijabetes tipa 5

12

00

VRS, PDP, NPS: Odakle je sve dezertirao Dragan Galić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner