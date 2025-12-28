Psihijatri sve više povezuju pojavu psihoze sa korišćenjem vještačke inteligencije

Vodeći psihijatri smatraju da korištenje čet-botova sa vještačkom inteligencijom može da bude povezano sa slučajevima psihoze, piše danas "Volstrit džurnal".

Proteklih meseci pojavile su se desetine potencijalnih slučajeva ljudi koji pate od psihoze nakon što su vodili duge razgovore sa čet-botovima kompanije "OpenAI" i čet dži-pi-tijem.

Drugi proizvođači čet-botova takođe su priznali da njihovi proizvodi doprinose nastanku problema sa mentalnim zdravljem.

Nekoliko ljudi je nakon toga izvršilo samoubistvo, a dogodilo se i najmanje jedno ubistvo, naveo je "Volstrit džurnal".

Psihijatar sa Univerziteta "Kalifornija" u San Francisku Kit Sakata liječio je 12 hospitalizovanih pacijenata sa psihozom izazvanom veštačkom inteligencijom, kao i još tri slučaja u dnevnoj bolnici.

"Tehnologija možda ne uvodi u nerealno sagledavanje stvarnosti, ali osoba govori računaru da je to njena stvarnost, a kompjuter je prihvata kao istinu i reflektuje je nazad, tako da je saučesnik u kreiranju te zablude", naveo je Sakata.

Profesor psihijatrije na Univerzitetu "Kalifornije" u Irvinu Adrijan Preda rekao je da ništa slično nije zabilježeno u ljudskoj istoriji.

Portparol "OpenAI-a" izjavio je da nastavljaju da unapređuju obuku čet dži-pi-tija da prepozna i reaguje na znake mentalnog ili emocionalnog stresa, smiri tenziju tokom razgovora i usmjeri ljude da potraže podršku u stvarnom svijetu.

Ljekari su naveli da su nedavni slučajevi, povezani sa vještačkom inteligencijom, drugačiji, jer čet-botovi učestvuju u stvaranju zabluda i ponekad ih pojačavaju.

Nadaju se da će daljim istraživanjem utvrditi da li vještačka inteligencija zapravo može da pokrene probleme sa mentalnim zdravljem.