Eutanazirano 66 ovaca i jagnjadi i šest koza

Izvor:

SRNA

28.12.2025

18:43

Еутаназирано 66 оваца и јагњади и шест коза
Foto: Pixabay

Novi slučaj kuge malih preživara potvrđen je u Zadarskoj županiji zbog čega je eutanazirano 66 ovaca i jagnjadi i šest koza.

Prvi slučaj kuge kod malih preživara pojavio se prije nešto više od mjesec dana na području Splitsko-dalmatinske županije.

Bolest je trenutno potvrđena na pet gazdinstava, a do sada je eutanazirano 148 grla stoke, javili su hrvatski mediji.

Kuga malih preživara je akutna zarazna bolest od koje obolijevaju uglavnom ovce i koze, a sporadično mogu oboljeti i divlji preživari.

Otkrivena je na Obali Slonovače 1942. godine. Od tada, naročito tokom i nakon devedesetih godina prošlog vijeka, virus se raširio na šire područje afričkog kontinenta, od sjeverne Afrike do Tanzanije, i na Bliski Istok.

Rasprostranjen je i u zemljama centralne, južne i istočne Azije.

Bolest je od 2014. evidentirana u Turskoj, a 2018. godine je izbilo žarište i u Bugarskoj, koje je uspješno suzbijeno.

Ljudi ne obolijevaju od ove bolesti.

