Desničari došli pred stan gradonačelnika Zagreba, pjevaju Tompsonove pjesme

Desničari među kojima su i predsjednik A-HSP-a Dražen Keleminec i Alin Kavur, došli su pred stan zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Od 11 sati pred stanom gradonačelnika Tomislava Tomaševića pjevaju pjesme Marka Perkovića Tompsona u znak protesta jer gradske vlasti nisu odobrile drugi Tompsonov koncert koji je bio planiran za danas. Došlo ih je 30-ak. Uz njih je i jednako toliko policajaca.

Tompson, Srbi i Hrvatsko proljeće, upala uva i - referendum

"Srbi su '68. u Beogradu pripremali Hrvatsko proljeće. Danas podržavaju fašiste. To su fašisti, a ne antifašisti", rečeno je na skupu pred Tomaševićevim stanom, između Tompsonovih pjesama.

Izvedena je i pjesma Bojna Čavoglave, s pokličem "Za dom spremni". Razvijena je i zastava HOS-a s istim sloganom.

"Ja sam dobrovoljac, bio sam spreman dati život za Hrvatsku. Vidite, ja sam ovd‌je došao bolestan, imam upalu uva. Ja jednostavno ništa ne čujem, zato ja stalno pitam jel se čuje", rekao je Keleminac koji je preuzeo ulogu svojevrsnog Di-džeja na skupu.

Region Tompson pozvao na rušenje gradonačelnika Zagreba

Obratio se i Alin Kavur.

"Druže Tomaševiću, i Bog je s nama, kad su prave zastave, i sunce je zasjalo. Svi smo za dom spremni. Tu smo ispred tvog stana. Gradonačelniče, i šta ćemo sad? Nema te, pobjegao si. Dal u Ljubljanu, svojim Soroševcima ili si se sakrio pod ženinu suknju", rekao je Kavur, koji je odbornik u Dubravi. "Na partizanskim dernecima si kad god stigneš, ti i tvoja sekta Možemo",

"Tompson je juče pozvao na referendum, reći ću ti zašto. U februaru pokrećem referendum za tvoju smjenu. Do februara uživaj, a onda kako vi pjevate onu partizansku, Ćao bela", rekao je Kavur.

"Dalija Orešković je imala više muda nego ti, ona je bar izašla", viknuo je Kavur.

Policija je zatvorila cestu, a podignut je i policijski dron.