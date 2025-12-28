Posljednji dani Brižit Bardo; Teška borba i nekoliko hospitalizacija

Diva francuskog filma, Brižit Bardo, preminula je nakon duže borbe i nekoliko hospitalizacija u prethodnom periodu.

Tokom proteklih mjeseci, Brižit Bardo, je nekoliko puta primljena u bolnicu u Tulonu.

Mediji su izvještavali da je novembru bila deset dana u bolnici. Glumica je prije toga, u oktobru, takođe bila hospitalizovana zbog, kako je tada saopšteno, manje operacije.

Zbog širenja različitih i netačnih informacija, njena fondacija je tada objavila poruku u njeno ime.

"Gospođa Brižit Bardo želi da poruči da se oporavlja, da ceni poštovanje njene privatnosti i poziva sve da ostanu mirni. Želi da uveri sve one koji su iskreno zabrinuti za nju. Šalje im ovu poruku: 'Šaljem vam poljupce svima'", rekli su tada.

Podsjećamo, Brižit Bardo je preminula u 92. godini.