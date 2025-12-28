Umrla Brižit Bardo!

Brižit je rođena 1934. godine u Parizu, a otvoreno je govorila o tome da je odrastala u domu u kome su postojala stroga pravila. Moguće je da je autoritet koji su njeni roditelji sprovodili uticali na to da stvori nezavisnost i živi po „svojim pravilima“.

Njeni kontroverzni postupci i izjave oduvijek su privlačili pažnju svjetske javnosti - od toga da se skidala gola u filmovima kada to još nije bilo uobičajeno, pa sve do činjenica da je tvrdila da zna lijek za koronu. Čitav život ove prelijepe plavuše obavijen je intrigama, skandalima, burnim vezama i alkoholom, ali i toksičnim odnosima, a među najupečatljivijim pričama koje se vežu za nju je tema odnosa nje i njenog sina.

Njen otac bio je vlasnik nekoliko industrijskih firmi u Francuskoj, a majka je bila nasljednica direktora osiguravajućeg društva. Oboje su podjednako sprovodili fizičko i psihičko nasilje nad kćerkama, pa je tako bilo uobičajeno da ih tuku kaiševima, ocu su morale da se obraćaju sa „Vi“, a majka se mešala u njihov krug prijatelja.

Jedna od najvećih bizarnosti jeste kada su ubili njenog ljubimca, zeca, koga su potom servirali za večeru. Godinama kasnije borila se za zaštitu životinja.

Vrlo mlada je pokazala dar za umjetnost i muziku, te su je roditelji upisali na balet, kojim nije nastavila da se bavi, ali je sačuvala gracioznost i lijepo držanje, po čemu je i bila poznata.

Svoju karijeru u svijetu mode započela je sa samo 15 godina, kada je direktor magazina „Elle“ ponudio da je slika. Njena ljepota brzo je prepoznata i primijećena, te joj nije trebalo mnogo da se nađe na svim naslovnicama.

Kako se proslavila u svijetu mode veoma rano, to joj je otvorilo vrata i za svijet glume, te je odmah nakon početne popularnosti počela da dobija ponude za filmove. Međutim, njeni roditelji nisu smatrali da je gluma prikladno zanimanje za kćerku iz bogate pariske porodice, koja je vaspitana po najstrožim pravilima bontona. Pokušali su da je odgovore tako što su je poslali na dalje školovanje u Englesku, čemu se ona nije toliko protivila, ali to je značilo i razdvajanje od reditelja Rožea Vadima, u koga je bila zaljubljena.

Kao znak protesta gurnula je glavu u uključenu rernu, što je brzo promijenilo odliku roditelja, a onda je dobila i pristanak da se uda za njega sa 18 godina.

Prvi značajniji film snimila je 1956. godine, a riječ je o filmu „I Bog stvori ženu“, koji je Brižit donio planetarnu popularnost, a činjenica da je u pojedinim državama bio zabranjen dodatno je „podigla buru“.

Njena karijera i popularnost su munjevitom brzinom rasli, te je ubrzo postala najplaćenija francuska glumica. Važila je za glumicu koja je rušila dotadašnje standarde, muškarci su uzdisali za njom, a žene su želele da budu slobodne poput nje.

Sva zbivanja loše su uticala na njeno mentalno zdravlje, pa je za svoj 26. rođendan pokušala da oduzme sebi život tako što je progutala veliki broj pilula za spavanje. Ipak, preživela je pokušaj samoubistva i tešku fazu u kojoj se našla.U svojoj turbulentnoj karijeri imala je veliki broj naslovnica, snimljenih filmova, čak i nekoliko pesama, plenila je lepotom i važila je za „seks simbol“ šezdesetih. Iako je bila holivudska lepotica i zavodnica, smatrala je da joj fizički izgled kroz život nije donosio nikakvo zadovoljstvo. U 38. godini rešila je da se odrekne glumačke karijere i da posveti svoj život borbi za prava životinja.