Ova fatalna plavuša i Dejan Matić su bili u vezi

Pjevačica Slađana Mandić se proslavila 2012. godine u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a kako je nedavno istakla, od samog početka imala je snažnu podršku najvećih imena domaće estrade Lepe Brene i Saše Popovića.

Posebnu pažnju privlačila je njena veza sa Dejanom Matićem, o kojoj je i danas često pitaju. Gostujući u emisiji "Pretres" Slađana je otkrila da su njih dvoje bili dve godine bili zajedno.

"Kad me danas pitaju, kao da je prošli život neki u pitanju, ali stalno se to provlači. Bilo, prošlo... " istakla je Slađana za Hajp TV .

Pjevačica je otkrila kako je počela njena ljubav sa Matićem.

"Spontano, sasvim. Pjevala sam na Budvanskom festivalu, čuo me je Sale i pozvao da budem gošća na njegovoj turneji. I Deki je bio tu kao gost. Tako je, kroz druženje, sve spontano počelo. Eto, to je priča koju sam ja ispričala milijardu puta, još davno. Sad mi je čudno kada pričam o tome, uopšte se ne vidim u toj priči. Nemam ništa loše da kažem, nema zle krvi, ništa ružno, sve najlepše, u superlativu mogu da kažem za njega i njegovu porodicu", ispričala je pjevačica, ističući da su iz prvobitnog druženja spontano ušli u vezu.