Bili su veliki humanitarci: Milena Dravić i Gaga Nikolić novac za automobil dali za liječenje dječaka

Diva, nevjerovatna glumica koja je svojom energijom i širokim osmjehom razoružavala apsolutno sve - Milena Dravić imala je veliko srce, a u prilog tome ide i činjenica da je bila veliki humanitarac.

Odigrala je veliki broj uloga, ali je Milena odigrala onu najvažniju da bude čovjek prije svega.

Ona i njen suprug Dragan Gaga Nikolić svojevremeno su dali novac jednom dječaku za operaciju, ali o tome je samo jednom govorila u emisiji “Kao sav normalan svijet”.

Naime, njih dvoje su svojevremeno odustali od kupovine automobila i novcem koji su namijenili za to pomogli dječaku za kog su čuli putem televizije.

Kada su u novinama pročitali tekst o mališanu kom je hitno potrebna operacija očiju, shvatili su da im automobil nije potreban i da je pametnije da novac ulože u nešto korisno.

“To radim iz svog srca i duše”

''Nikada nisam ni ja, niti Dragan o tome… Nismo željeli da pravimo publicitet, ako smo nekome mogli da pomognemo… Mi smo pročitali članak i jako nas je to potreslo i tako smo skupili sve i toliko smo novca imali i hoćemo da damo… Evo sad prvi put o tome pričam. To radim iz svog srca i svoje duše'', rekla je tada ona.

Gaga o braku sa Milenom

Inače, Gaga je jednom pričao o tome kako su uspjeli da održe brak.

- Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lijepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni.

''Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mjestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspijevali sve to da prebrodimo'', ispričao je tada Gaga, prenosi Blic.