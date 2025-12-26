Ceca ima milionske preglede na Jutjubu: Poznato koliko zarađuje od ove platforme

Iako je Svetlana Ceca Ražnatović svoj posljednji album "Autogram" objavila prije 10 godina, stari hitovi najveće balkanske zvijezde i dalje suvereno vladaju na platformi Jutjub, a od pregleda je u 2025. godini zaradila 300.000 evra.

Ceca Ražnatović je u 2025. ponovo bila najslušanija folk zvijezda na Jutjubu u Srbiji, pa su njene pjesme u godini na izmaku zabilježile nevjerovatnih 114 miliona pregleda.

Zaradila 300.000 evra

Zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 evra na milion pregleda, pa se prostom računicom dolazi do iznosa od preko 300.000 evra samo u našoj zemlji, koliko je Ceca zaradila tokom ove godine i zbog čega je u samom vrhu.

Ovaj iznos neće u potpunosti pripasti Ceci, već se to dijeli sa autorima pjesama, izdavačima i drugim saradnicima.

Osvojila region

Ceca vlada i Jutjub trendingom u regionu, pa su tako njene pjesme u Hrvatskoj preslušane 27 miliona puta. Na nivou cijele Bosne i Hercegovine 2025. Cecini hitovi su poslušani 40 miliona puta, a u Sloveniji devet.

U Sjevernoj Makedoniji je imala 18 miliona pregleda. U Crnoj Gori su Cecine pjesme zabilježile 13 miliona pregleda.