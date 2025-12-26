Logo
Large banner

Ceca ima milionske preglede na Jutjubu: Poznato koliko zarađuje od ove platforme

Izvor:

Blic

26.12.2025

14:13

Komentari:

0
Цеца има милионске прегледе на Јутјубу: Познато колико зарађује од ове платформе

Iako je Svetlana Ceca Ražnatović svoj posljednji album "Autogram" objavila prije 10 godina, stari hitovi najveće balkanske zvijezde i dalje suvereno vladaju na platformi Jutjub, a od pregleda je u 2025. godini zaradila 300.000 evra.

Ceca Ražnatović je u 2025. ponovo bila najslušanija folk zvijezda na Jutjubu u Srbiji, pa su njene pjesme u godini na izmaku zabilježile nevjerovatnih 114 miliona pregleda.

policija hrvatska

Region

Autom srušio semafor i zabio se u zgradu, pritom pješaka

Zaradila 300.000 evra

Zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 evra na milion pregleda, pa se prostom računicom dolazi do iznosa od preko 300.000 evra samo u našoj zemlji, koliko je Ceca zaradila tokom ove godine i zbog čega je u samom vrhu.

Ovaj iznos neće u potpunosti pripasti Ceci, već se to dijeli sa autorima pjesama, izdavačima i drugim saradnicima.

Мраз зима

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Osvojila region

Ceca vlada i Jutjub trendingom u regionu, pa su tako njene pjesme u Hrvatskoj preslušane 27 miliona puta. Na nivou cijele Bosne i Hercegovine 2025. Cecini hitovi su poslušani 40 miliona puta, a u Sloveniji devet.

U Sjevernoj Makedoniji je imala 18 miliona pregleda. U Crnoj Gori su Cecine pjesme zabilježile 13 miliona pregleda.

Podijeli:

Tagovi:

Ceca Ražnatović

Jutjub

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе

Svijet

Srbomrzac Ginter Felinger bi opet da bombarduje Srbe

2 h

2
Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

Republika Srpska

Dodik: Trajna zahvalnost Rusiji i Putinu na objektivnom političkom pristupu

3 h

2
ЦИК добио жалбе од СНСД-а и СДС-а

BiH

CIK dobio žalbe od SNSD-a i SDS-a

3 h

0
Нема кривичног дјела: Тужилаштво неће покретати истрагу против Додика

BiH

Nema krivičnog djela: Tužilaštvo neće pokretati istragu protiv Dodika

3 h

0

Više iz rubrike

Весна Змијанац наступила први пут након операције: ''Не знам да мирујем''

Scena

Vesna Zmijanac nastupila prvi put nakon operacije: ''Ne znam da mirujem''

5 h

0
Пјевач Урош Живковић на мети критика због коментара о жени на дан свадбе

Scena

Pjevač Uroš Živković na meti kritika zbog komentara o ženi na dan svadbe

6 h

0
Марију Шерифовић напао фан: Повријеђен ми је пршљен

Scena

Mariju Šerifović napao fan: Povrijeđen mi je pršljen

6 h

0
Соња Вуксановић поткачила Ацу Лукаса: Поправљај се сам

Scena

Sonja Vuksanović potkačila Acu Lukasa: Popravljaj se sam

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

16

32

Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

16

28

Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

16

24

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

16

19

Moskva upozorava! Ne putujte u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner