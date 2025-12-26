Dodik: Trajna zahvalnost Rusiji i Putinu na objektivnom političkom pristupu

Predsjednik SNSD Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska osjeća trajnu zahvalnost za objektivan politički pristup Ruske Federacije i njenog predsjednika Vladimira Putina prema Republici Srpskoj u njenim teškim vremenima, a koji podrazumijeva podršku međunarodnom pravu i Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Dodik je istakao da je taj pristup podrazumijeva priznanje samo onoga što se dogovore strane unutar BiH, a ne intervencionizma visokih predstavnika.

"Ruska strana se od toga jasno distancirala kroz izlazak iz Savjeta za implementaciju mira... Sa Putinom sam uvijek imao kvalitetan dijalog, zasnovan na prijateljstvu i razumijevanju", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je i Republika Srpska uvijek pratila procese koji se odnose na Rusiju, te da nije prihvatala pritiske koji su bili usmjereni na distanciranje od politike i Ruske Federacije, kao i njenog predsjednika.

Dodik je naveo da Srpska shvata potpunu opravdanost djelovanja Rusije kada je riječ o Specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.

On je napomenuo da je imao privilegiju da sluša Putina 2007. godine na Minhenskoj konferenciji na kojoj je jasno pozivao na prijateljstvo, saradnju, platforme koje će očuvati dobru saradnju Zapada i Rusije.

"Arogantni Zapad je to sve ignorisao, kao što je to radio kroz istoriju prema Srbima i Rusima. Na nama je ovdje vježbao da bi se mogao prebaciti na prostor Ukrajine i odatle djelovati suvenzivno razbijajući Rusiju po poznatim klišeima da je treba podijeliti na manje države koje bi bile lak plijen, a Zapad da ostvari ono što je istorijska težnja da se dođe do rijetkih minerala i prirodnih bogatstava", rekao je Dodik.

On je poručio da Rusija ima pravo da brani svoj suverenitet, te ocijenio da Putin nije veličanstvo i bogatstvo samo ruskog naroda već čitave civilizacije koja zasniva svoj rad na prijateljstvu, poštovanju čovjeka, porodice, tradicije, vjere, pisma.

"Kada je režim u Kijevu iscenirao događaje iz 2014. godine na Majdanu bili su direktno upereni protiv Rusije i sve ono što se dešavalo imalo je za cilj da se uspostavi mirna zona na tom području. Najbolje svjedoči pristanak Putina da potpiše Minski sporazum i mogućnost da se na bazi njega gradi siguran mir. Sa Zapada su to potpisali samo da bi prevarili Rusiju i naoružali Ukrajinu", istakao je Dodik.

On je rekao da Putin želi da se što prije uspostavi mir i da se raduje pobjedi Rusije.

"Impresioniran sam činjenicom da ne želi da odustane od svojih strateških ciljeva, jer svaki polovičan prekid sada stavlja Rusiju u poziciju da će morati da djeluje opet", kaže Dodik.

On je naveo da ga raduje i da nova američka administracija pokazuje spremnost da radi na uvažavanju interesa Rusije koji su istorijski, jer je riječ o prostorima koji su bili ruski.

Dodik je rekao da je Evropa pokazala da je donijela pogrešne odluke, što ima posljedice, a da su sankcije samo stvorile novu svijest u Rusiji koja se, uprkos sankcijama, ekonomski razvija.

"Rusija kao naš brat i prijatelj ostaje trajno u našim političkim, privrednim, kulturnim, sportskim i sotalim vezama veoma prisutna", rekao je Dodik nakon što je ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov uručio visoko državno odlikovanje Rusije Medalju "Puškin" ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Željku Budimiru.

On je naglasio da ovo priznanje nije veliko samo za Budimira i njegovu porodicu, već i za Republiku Srpsku.

"Zahvaljujem ambasadoru, posebno predsjedniku Putinu što je prepoznao i dodijelio ovo značajno priznanje Budimiru", istakao je Dodik.