Kalabuhov odlikovao Budimira medaljom

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov uručio je danas u Banjaluci visoko državno odlikovanje Rusije Medalju "Puškin" ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Željku Budimiru.

Ovo odlikovanje ukazom dodjeljuje predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin za izuzetan doprinos kulturi, umjetnosti, obrazovanju, očuvanju ruskog jezika i književnosti, kao i za jačanje kulturnih veza i prijateljstva između naroda.

Svečanosti upriličenoj u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvuju premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, brojni ministri Srpske, ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ, predstavnici akademske zajednice i Srpske pravoslavne crkve, kao i načelnici uprava u okviru MUP-a, članovi Budimirove porodice, te mnoge druge zvanice.