Kalabuhov odlikovao Budimira medaljom

Izvor:
SRNA
26.12.2025
12:45
Komentari:1
Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov uručio je danas u Banjaluci visoko državno odlikovanje Rusije Medalju "Puškin" ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Željku Budimiru.
Ovo odlikovanje ukazom dodjeljuje predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin za izuzetan doprinos kulturi, umjetnosti, obrazovanju, očuvanju ruskog jezika i književnosti, kao i za jačanje kulturnih veza i prijateljstva između naroda.
Savjeti
Ovaj dio veš mašine treba redovno čistiti: Veš može da smrdi poslije pranja zbog njega
Svečanosti upriličenoj u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvuju premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, brojni ministri Srpske, ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ, predstavnici akademske zajednice i Srpske pravoslavne crkve, kao i načelnici uprava u okviru MUP-a, članovi Budimirove porodice, te mnoge druge zvanice.
Savjeti
4 h0
Srbija
4 h0
Svijet
4 h0
Auto-moto
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h3
Republika Srpska
5 h5
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
16
36
16
32
16
28
16
24
16
19
Trenutno na programu