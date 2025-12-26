Stevandić uručio paketiće djeci u Institutu "Dr Miroslav Zotović“

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić uručio je danas u Banjaluci novogodišnje paketiće za brojne mališane koji se liječe u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović".

Stevandić je rekao novinarima da se ovim nastavlja najljepša tradicija u skladu s kojom skupštinski predstavnici pokazuju, ne samo empatiju, već i poštovanje prema djeci.

"Smatram da ovo treba da bude i ostane tradicija koja će se nastaviti s ciljem da nas približi onim ljudskim, istinskim vrijednostima. A zdravlje naše djece je jedno od najvećih", rekao je Stevandić na svečanosti kojoj je prisustvovao direktor Instituta Goran Talić.

Načelnik Dječijeg odjeljenja na Institutu Gabrijela Mirković rekla je da mališanima mnogo znači ova tradicionalna posjeta skupštinskih predstavnika, u okviru koje se uručuju paketići.

"Za djecu ovo predstavlja `infuziju` radosti, topline i nade. Ovakvi lijepi gestovi darivanja znače mnogo djeci, ali i njihovim roditeljima i nama zaposlenima", rekla je Mirkovićeva.

Ona je precizirala da "Zotović" na raspolaganju ima 50 kreveta za djecu.

"Tu imamo 35 djece koja samostalno mogu da budu na liječenju, dok su ostala u pratnji jednog od roditelja", rekla je ona.

Goran Trivić, otac dječaka koji je na liječenju u "Zotoviću", istakao je da ovi pokloni mnogo znače djeci i roditeljima.

"Djeca time osjećaju da nisu sama, te da, ipak, neko misli na njih u ovo praznično vrijeme", rekao je Trivić.

Predsjednik Skupštine Nenad Stevandić će tokom dana novogodišnje paketiće uručiti i mališanima koji borave u Roditeljskoj kući "Iskra", kao i djeci koja se liječe na Klinici za dječije bolesti u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske.