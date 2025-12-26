Logo
Large banner

Stevandić uručio paketiće djeci u Institutu "Dr Miroslav Zotović“

Izvor:

SRNA

26.12.2025

11:18

Komentari:

0
Ненад Стевандић, пакетићи, Зотовић
Foto: Srna

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić uručio je danas u Banjaluci novogodišnje paketiće za brojne mališane koji se liječe u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović".

Stevandić je rekao novinarima da se ovim nastavlja najljepša tradicija u skladu s kojom skupštinski predstavnici pokazuju, ne samo empatiju, već i poštovanje prema djeci.

"Smatram da ovo treba da bude i ostane tradicija koja će se nastaviti s ciljem da nas približi onim ljudskim, istinskim vrijednostima. A zdravlje naše djece je jedno od najvećih", rekao je Stevandić na svečanosti kojoj je prisustvovao direktor Instituta Goran Talić.

Načelnik Dječijeg odjeljenja na Institutu Gabrijela Mirković rekla je da mališanima mnogo znači ova tradicionalna posjeta skupštinskih predstavnika, u okviru koje se uručuju paketići.

hitna pomoc

Hronika

Posvađali se, pa muškarca izboli nasmrt

"Za djecu ovo predstavlja `infuziju` radosti, topline i nade. Ovakvi lijepi gestovi darivanja znače mnogo djeci, ali i njihovim roditeljima i nama zaposlenima", rekla je Mirkovićeva.

Ona je precizirala da "Zotović" na raspolaganju ima 50 kreveta za djecu.

"Tu imamo 35 djece koja samostalno mogu da budu na liječenju, dok su ostala u pratnji jednog od roditelja", rekla je ona.

Goran Trivić, otac dječaka koji je na liječenju u "Zotoviću", istakao je da ovi pokloni mnogo znače djeci i roditeljima.

"Djeca time osjećaju da nisu sama, te da, ipak, neko misli na njih u ovo praznično vrijeme", rekao je Trivić.

Predsjednik Skupštine Nenad Stevandić će tokom dana novogodišnje paketiće uručiti i mališanima koji borave u Roditeljskoj kući "Iskra", kao i djeci koja se liječe na Klinici za dječije bolesti u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Nenad Stevandić

paketići

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт

Hronika

Posvađali se, pa muškarca izboli nasmrt

43 min

0
Неко вас вријеђа: Ово су три магичне ријечи које помажу

Savjeti

Neko vas vrijeđa: Ovo su tri magične riječi koje pomažu

44 min

0
Повлачи се популарни апарат за кафу

Ekonomija

Povlači se popularni aparat za kafu

44 min

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Srbija

Stigle nove cijene goriva pred praznike

49 min

0

Više iz rubrike

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Čeka nas veliki investicioni ciklus

1 h

1
Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

Republika Srpska

Dodik otkrio koje će države posjetiti: Spomenuo i SAD

13 h

3
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Pokušavaju napraviti razdor među Srbima

14 h

2
Додик: Закон о радном ангажовању пун нелогичности, биће враћен на дораду

Republika Srpska

Dodik: Zakon o radnom angažovanju pun nelogičnosti, biće vraćen na doradu

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

56

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner