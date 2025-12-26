Logo
Neko vas vrijeđa: Ovo su tri magične riječi koje pomažu

26.12.2025

11:15

Foto: Vera Arsic/Pexels

Vrijeđaju vas, a ne znate kako da im uzvratite? Ekspert otkriva 3 riječi koje će momentalno ućutkati onog ko vas vrijeđa i natjerati ga da zažali.

Stručnjakinja sa Harvarda otkriva: evo kako uz pomoć samo tri riječi u sekundi ućutkati onog ko vas vrijeđa!

Ponekad, ako se prijatelj našali na vaš račun ili iznese "šaljivu" uvredu, teško je znati kako da postupite. Pa, ako se budete ponašali kao da vas komentar nije uvrijedio, možda će to izazvati više sličnih uvreda.

Kako se ponašati u ovakvim situacijama najbolje zna stručnjakinja za obrasce ponašanja koja se školovala na Harvardu – Sara Džejn Ho.

Ona je osnivačica Instituta Sarita, škole koja se fokusira na društvene konvencije, i zvijezda je Netfliksove emisije "Pazi na svoje manire" u kojoj pomaže mladima da nauče bonton i kako da se ponašaju u određenim situacijama.

Ako se nađete na udaru drske primjedbe, možete se suprotstaviti ljubaznošću i to samo jednim pitanjem.

"Jesi li dobro?"

– Ako vam je prijatelj rekao nešto loše, ja obično podignem pogled i kažem: ’Jesi li dobro? – kaže ona.

Te tri riječi mogu signalizirati da čak i ako uvredu ne shvatate lično, nije vam ni prijala.

Važan je i ton, naglašava Sara.

– Kada kažete: "Jesi li dobro?" ne budite kratki i oštri. Koristite prijateljski ton – ističe ona.

– Često se osjećam kao da, kada su ljudi nepristojni, najbolja stvar je jednostavno ne reći ništa – kaže ona.

Bez obzira na to ko daje negativan komentar, ne zaboravite da mu ne dozvolite da kontroliše vaše raspoloženje.

– Najveća moć je pokazati da druga osoba nema moć nad vama – kaže Sara, prenosi Cnbc.

Sljedeći put kada vas neko pecne, ne reagujte ljutnjom! Samo recite te tri riječi, osmijehnite se i pogledajte kako se druga strana momentalno povlači.

Tagovi:

Savjeti

vrijeđanje

