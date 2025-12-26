Dermatolozi objašnjavaju kakva voda je idealna za umivanje lica

Mnogi od nas peru lice toplom vodom kako bi otvorili i očistili pore, a za kraj koriste hladnu vodu, da ih zatvore. Ali može li izlaganje kože različitim temperaturama donijeti više štete nego koristi?

Evo šta kažu dermatolozi o tome koliko je zaista loše pranje lica toplom vodom.

Prije svega, vaše pore se zapravo ne otvaraju ili zatvaraju, iako je to mišljenje vrlo popularno.

- Istina je da pore nemaju mišiće, tako da se ne mogu fizički otvoriti ili zatvoriti kao odgovor na temperaturu - rekla je dr Hana Kopelman za Huff Post.

- Vruća voda može privremeno da olabavi ulja i ostatke na koži, čineći pore čistijim, ali zapravo ne mijenja njihovu veličinu. S druge strane, hladna voda može privremeno da suzi krvne sudove, dajući koži zategnutiji izgled, ali ni ona ne smanjuje pore. Dok je veličina pora uglavnom određena genetikom, postoji nekoliko drugih faktora koji mogu učiniti da pore izgledaju uočljivije.

Dakle, koja je savršena temperatura za pranje lica?

Čišćenje kože toplom vodom može djelovati umirujuće, ali može ukloniti prirodna ulja. Pošto ova ulja pomažu u zadržavanju vlage i održavanju hidratacije kože, izlaganje vaše kože vrućoj vodi može smanjiti njenu sposobnost da zadrži vlagu, čineći je osjetljivijom i sklonom isušivanju, crvenilu i iritaciji.

- Vremenom može da pogorša stanja kao što su ekcem ili rozacea i doprinese prevremenom starenju oštećujući kolagen i elastin - objasnila je dr Nikol Li, dermatolog.

To ne znači da je i hladna voda rješenje za pranje lica. Izlaganje kože visokim ili niskim temperaturama može stvoriti nepotreban stres.

- Korištenje vode koja je previše hladna za pranje lica može da osvježi i privremeno smanji natečenost, ali možda neće tako efikasno očistiti ili omogućiti proizvodima za njegu kože da se dobro upijaju. Vremenom bi to moglo dovesti do začepljenih pora i manje efikasne njege kože.

Za optimalno zdravlje kože i izvlačenje maksimuma iz vašeg sredstva za čišćenje, dermatolozi se slažu da je mlaka voda pravi način.

- Mlaka voda je idealna za čišćenje jer efikasno uklanja prljavštinu, ulje i šminku, a istovremeno čuva prirodna ulja kože, omogućavajući proizvodima za negu kože da se bolje apsorbuju - objašnjava dermatolog.