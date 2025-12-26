Kijev post: Zelenski bi mogao da posjeti Trampovu rezidenciju na Floridi 28. decembra

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski mogao bi da otputuje u rezidenciju američkog predsjednika Donalda Trampa, Mar-a-Lago, na Floridi, na razgovore u narednim danima, možda već 28. decembra, objavio je danas "Kijev post", pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore.

- Očekuje se da će on (Zelenski) otputovati na Floridu narednih dana na veoma važne razgovore u Mar-a-Lagu, mogućem mestu za sastanak sa američkim rukovodstvom... Ako sve bude išlo po planu, posjeta bi mogla da se održi već 28. decembra - navodi ukrajinski list.

Zelenski je sinoć iznio detalje o maratonskom telefonskom razgovoru, sat vremena dugom, koji je tokom jučerašnjeg dana imao sa izaslanicima američkog predsjednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, opisujući taj razgovor kao dubinsko razmatranje "formata, sastanaka i tajminga".

- Imamo neke nove ideje - rekao je Zelenski.