Državljanin BiH teže povrijeđen u udesu

Izvor:

Agencije

26.12.2025

07:05

Komentari:

0
Foto: Pexels

Državljanka Njemačke izazvala je udes kada je proklizala na putu prekrivenom snijegom i tom prilikom je povrijeđena, kao i njen saputnik, 33-godišnji muškarac iz BiH.

Austrijski mediji prenose da se juče na putu B187 iz pravca Ehrvalda ka Garmišu desila prava drama kada 32-godišnja Njemica na snijegom prekrivenom kolovozu izgubila kontrolu nad vozilom i u blagoj desnoj krivini prešla preko sredine kolovoza, nakon čega se njen automobil sudario sa vozilom koje je dolazilo iz suprotnog pravca, kojim je upravljao 51-godišnji njemački državljanin.

Svijet

Otac ubio kćerku (13) i sina (11) koji je bio invalid, pa presudio sebi

Njemica i njen saputnik zadobili su teže povrede. Hitna pomoć ih je prevezla u bolnicu u Garmišu. Vozač drugog vozila prošao je bez povreda, ali u velikom šoku.

Zbog nesreće ovaj dio puta je bio jedno vrijeme zatvoren.

