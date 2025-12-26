Državljanin BiH teže povrijeđen u udesu

Državljanka Njemačke izazvala je udes kada je proklizala na putu prekrivenom snijegom i tom prilikom je povrijeđena, kao i njen saputnik, 33-godišnji muškarac iz BiH.

Austrijski mediji prenose da se juče na putu B187 iz pravca Ehrvalda ka Garmišu desila prava drama kada 32-godišnja Njemica na snijegom prekrivenom kolovozu izgubila kontrolu nad vozilom i u blagoj desnoj krivini prešla preko sredine kolovoza, nakon čega se njen automobil sudario sa vozilom koje je dolazilo iz suprotnog pravca, kojim je upravljao 51-godišnji njemački državljanin.

Njemica i njen saputnik zadobili su teže povrede. Hitna pomoć ih je prevezla u bolnicu u Garmišu. Vozač drugog vozila prošao je bez povreda, ali u velikom šoku.

Zbog nesreće ovaj dio puta je bio jedno vrijeme zatvoren.