Pomoćnik ruskog predsjednika Vladimir Medinski rekao je, komentarišući poteze Kijeva u vezi sa proslavom Božića, da se ljudima vjeroispovijest ne može nametati.

„Bog im je sudija. Tamo se sve vidi. Ljudima se tako nešto ne može nametati“, rekao je on.

Podsjetimo, Vladimir Zelenski je u julu 2023. godine potpisao zakon prema kojem se u Ukrajini Božić zvanično slavi po gregorijanskom kalendaru 25. decembra.

Prema njegovim riječima, na zapadu Ukrajine se Božić vjerovatno slavi danas, ali narod u ostalom dijelu zemlje slabo.

„To su ukrajinske vlasti. Mislim da narod slabo slavi“, rekao je on.