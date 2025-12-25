Logo
Large banner

Zelenski tjera narod da slave Božić po gregorijanskom kalendaru; Medinski: Bog će mu suditi

Izvor:

Agencije

25.12.2025

21:03

Komentari:

0
Зеленски тјера народ да славе Божић по грегоријанском календару; Медински: Бог ће му судити

Pomoćnik ruskog predsjednika Vladimir Medinski rekao je, komentarišući poteze Kijeva u vezi sa proslavom Božića, da se ljudima vjeroispovijest ne može nametati.

„Bog im je sudija. Tamo se sve vidi. Ljudima se tako nešto ne može nametati“, rekao je on.

Podsjetimo, Vladimir Zelenski je u julu 2023. godine potpisao zakon prema kojem se u Ukrajini Božić zvanično slavi po gregorijanskom kalendaru 25. decembra.

Prema njegovim riječima, na zapadu Ukrajine se Božić vjerovatno slavi danas, ali narod u ostalom dijelu zemlje slabo.

„To su ukrajinske vlasti. Mislim da narod slabo slavi“, rekao je on.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Pravoslavni Božić

Kijev

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

Svijet

Ukrajinci dezertiraju: Predala se cijela brigada

2 h

0
Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

Svijet

Ruska PVO oborila preko 140 ukrajinskih bespilotnih letelica

14 h

0
Орбан: Брисел могао да спријечи украјински сукоб

Svijet

Orban: Brisel mogao da spriječi ukrajinski sukob

1 d

1
Гасовод у Волгоградској области

Svijet

Dignut u vazduh ruski gasovod - tvrde Ukrajinci

5 d

0

Više iz rubrike

Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

Svijet

Ukrajinci dezertiraju: Predala se cijela brigada

2 h

0
У порасту ниво ријека, издат црвени метеоаларм на подручју Болоње

Svijet

U porastu nivo rijeka, izdat crveni meteoalarm na području Bolonje

3 h

0
Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада

Svijet

Izraelci tvrde da su ubili visokorangiranog komandanta iranskih Kuds snaga, objavili i snimak napada

3 h

0
Асадови генерали тајно планирају побуну у Сирији?

Svijet

Asadovi generali tajno planiraju pobunu u Siriji?

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Još jedan grad "udario" na trubače: Intervenisala i policija

22

43

Kako će zabrana pušenja uticati na ugostiteljske objekte?

22

40

Dodik otkrio koje će države posjetiti: Spomenuo i SAD

22

26

Amerikanci se rugali skromnoj slavskoj gozbi jer na stolu imaju samo ribu i pogaču: Ovakav obrt niko nije očekivao

22

07

Nesreća na putu: Automobilom udario dječaka (14), pa pobjegao, maloljetnik prebačen na UKC

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner