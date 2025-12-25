Logo
Large banner

Izraelci tvrde da su ubili visokorangiranog komandanta iranskih Kuds snaga, objavili i snimak napada

Izvor:

Agencije

25.12.2025

20:20

Komentari:

0
Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада
Foto: Screenshot / X

Izraelska vojska (IDF) i Šin Bet objavili su danas da su ubili visokog komandanta iranskih snaga Kuds u napadu na sjeveroistoku Libana.

Libanska državna novinska agencija saopštila je da su dvije osobe ubijene u izraelskom napadu dronom koji je ciljao vozilo na putu koji vodi do sirijske granice.

U izraelskom saopštenju se navodi da je meta Husein Mahmud Maršad al-Džavhari posljednjih godina bio uključen "u unapređenje terorističkih zavjera protiv Izraela na sirijsko-libanskoj sceni".

Izraelska vojska objavila je i snimak napada. Iz Izraela su saopštili da je do ubistva došlo u području Ansariyeha, ali drugi detalji nisu otkriveni.

Iz Izraela su ovo ubistvo opravdali pod izgovorom da je Maršad al-Džavhari bio uključen u terorističke aktivnosti, koje je režirao Iran protiv Izraela.

Izraelska vojska izvodi napade u Libanu gotovo svakodnevno s ciljem da spriječe obnovu libanonske grupe Hezbolah, koju podržava Iran.

Podijeli:

Tagovi:

Izrael

Hezbolah

Liban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Асадови генерали тајно планирају побуну у Сирији?

Svijet

Asadovi generali tajno planiraju pobunu u Siriji?

34 min

0
Ухапшено више од 100 припадника "Исламске државе", планирали нападе на Божић и Нову годину

Svijet

Uhapšeno više od 100 pripadnika "Islamske države", planirali napade na Božić i Novu godinu

1 h

1
Имате времена до поноћи: Познати свештеник открио ко данас треба да се моли за новац

Društvo

Imate vremena do ponoći: Poznati sveštenik otkrio ko danas treba da se moli za novac

1 h

0
Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

32 min

0

Više iz rubrike

Асадови генерали тајно планирају побуну у Сирији?

Svijet

Asadovi generali tajno planiraju pobunu u Siriji?

34 min

0
Ухапшено више од 100 припадника "Исламске државе", планирали нападе на Божић и Нову годину

Svijet

Uhapšeno više od 100 pripadnika "Islamske države", planirali napade na Božić i Novu godinu

1 h

1
Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

Svijet

Čovjek se ugušio dok je jeo kolač: Članovi porodice nisu uspjeli da mu pomognu

2 h

0
Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

Svijet

Nikad dramatičnije poruke: Vrijeme mira je gotovo, Evropa nije spremna na ono što dolazi

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Ukrajinci dezertiraju: Predala se cijela brigada

20

37

Kilometarske gužve na granicama: Na ovom graničnom prelazu se čeka i do 4 sata

20

36

Dotakao je dno: Glumac snimljen kako baulja ulicama i moli za drogu

20

27

U porastu nivo rijeka, izdat crveni meteoalarm na području Bolonje

20

20

Izraelci tvrde da su ubili visokorangiranog komandanta iranskih Kuds snaga, objavili i snimak napada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner