Izraelci tvrde da su ubili visokorangiranog komandanta iranskih Kuds snaga, objavili i snimak napada

Izraelska vojska (IDF) i Šin Bet objavili su danas da su ubili visokog komandanta iranskih snaga Kuds u napadu na sjeveroistoku Libana.

Libanska državna novinska agencija saopštila je da su dvije osobe ubijene u izraelskom napadu dronom koji je ciljao vozilo na putu koji vodi do sirijske granice.

U izraelskom saopštenju se navodi da je meta Husein Mahmud Maršad al-Džavhari posljednjih godina bio uključen "u unapređenje terorističkih zavjera protiv Izraela na sirijsko-libanskoj sceni".

Izraelska vojska objavila je i snimak napada. Iz Izraela su saopštili da je do ubistva došlo u području Ansariyeha, ali drugi detalji nisu otkriveni.

BREAKING:



Israel says it targeted and killed a key Iran's IRGC Quds force figure, Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari in southern Lebanon, claiming he was involved in attacks on Israel from Syria and Lebanon. pic.twitter.com/4vmymY7DSL — Current Report (@Currentreport1) December 25, 2025

Iz Izraela su ovo ubistvo opravdali pod izgovorom da je Maršad al-Džavhari bio uključen u terorističke aktivnosti, koje je režirao Iran protiv Izraela.

Izraelska vojska izvodi napade u Libanu gotovo svakodnevno s ciljem da spriječe obnovu libanonske grupe Hezbolah, koju podržava Iran.