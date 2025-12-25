Čovjek se ugušio dok je jeo kolač: Članovi porodice nisu uspjeli da mu pomognu

25.12.2025
18:36
Komentari:0
Božićno slavlje u italijanskom mjestu Setimo Torinese pretvorilo se u tragediju nakon što je 47-godišnji muškarac preminuo od gušenja tradicionalnim kolačem, panetoneom.
Nesreća se dogodila u domu njegovih roditelja, gdje je porodica slavila praznike, piše talijanski Corriere della Sera.
Žrtva je identificirana Đovani Lopez. Prema izvještajima, Lopez je slavio u roditeljskoj kući u ulici Foglizo, u četvrti Borgo Nuovo, kada mu je komad kolača iznenada blokirao disajne puteve.
Region
Snijeg lomio stabla u Hrvatskoj: Više od 24.000 kuća katolički Božić dočekalo bez struje
Uspaničeni članovi porodice odmah su pokušali da mu pomognu i pozvali su hitne službe. Iako su ljekari stigli za samo nekoliko minuta, za 47-godišnjaka je bilo prekasno te su mogli samo da konstatuju smrt.
Na teren su izašli i karabinjeri i mrtvozornik, a smrt je zvanično proglašena nesrećnim slučajem uzrokovanim gušenjem.
Republika Srpska
2 h8
Region
2 h0
Srbija
2 h0
Ekonomija
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
20
39
20
37
20
36
20
27
20
20
Trenutno na programu