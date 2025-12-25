Logo
Čovjek se ugušio dok je jeo kolač: Članovi porodice nisu uspjeli da mu pomognu

25.12.2025

18:36

Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

Božićno slavlje u italijanskom mjestu Setimo Torinese pretvorilo se u tragediju nakon što je 47-godišnji muškarac preminuo od gušenja tradicionalnim kolačem, panetoneom.

Nesreća se dogodila u domu njegovih roditelja, gdje je porodica slavila praznike, piše talijanski Corriere della Sera.

Žrtva je identificirana Đovani Lopez. Prema izvještajima, Lopez je slavio u roditeljskoj kući u ulici Foglizo, u četvrti Borgo Nuovo, kada mu je komad kolača iznenada blokirao disajne puteve.

Uspaničeni članovi porodice odmah su pokušali da mu pomognu i pozvali su hitne službe. Iako su ljekari stigli za samo nekoliko minuta, za 47-godišnjaka je bilo prekasno te su mogli samo da konstatuju smrt.

Na teren su izašli i karabinjeri i mrtvozornik, a smrt je zvanično proglašena nesrećnim slučajem uzrokovanim gušenjem.

