Čovjek se ugušio dok je jeo kolač: Članovi porodice nisu uspjeli da mu pomognu

Božićno slavlje u italijanskom mjestu Setimo Torinese pretvorilo se u tragediju nakon što je 47-godišnji muškarac preminuo od gušenja tradicionalnim kolačem, panetoneom.

Nesreća se dogodila u domu njegovih roditelja, gdje je porodica slavila praznike, piše talijanski Corriere della Sera.

Žrtva je identificirana Đovani Lopez. Prema izvještajima, Lopez je slavio u roditeljskoj kući u ulici Foglizo, u četvrti Borgo Nuovo, kada mu je komad kolača iznenada blokirao disajne puteve.

Region Snijeg lomio stabla u Hrvatskoj: Više od 24.000 kuća katolički Božić dočekalo bez struje

Uspaničeni članovi porodice odmah su pokušali da mu pomognu i pozvali su hitne službe. Iako su ljekari stigli za samo nekoliko minuta, za 47-godišnjaka je bilo prekasno te su mogli samo da konstatuju smrt.

Na teren su izašli i karabinjeri i mrtvozornik, a smrt je zvanično proglašena nesrećnim slučajem uzrokovanim gušenjem.