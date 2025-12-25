Beba primljena u bolnicu sa sumnjivim povredama: Četiri dana kasnije preminula

Izvor:
Dječak Arlo Darnijel Arojo primljen je u bolnicu sa sumnjivim povredama opasnim po život.
Četiri dana kasnije mališan, koji je imao svega 15 dana, preminuo je, a njegov otac Felipe Arojo Mlađi (38) iz Oregona, poslije sedam mjeseci je uhapšen i optužen za ubistvo.
Medicinski vještak je utvrdio da je uzrok smrti bebe ubistvo usljed tupe povrede, navodi se u saopštenju.
Nakon toga pokrenuta je istraga pod okriljem američke Jedinice za ubistva.
Policija je uhapsila Felipea u ponedjeljak, 8. decembra, nakon istrage koja je trajala više od pola godine, i odvezla ga u zatvor gde je protiv njega podignuta optužnica za ubistvo.
Za sada nisu poznati detalji stravičnog zločina, ali se zna da je otac optužen po više tačaka, uključujući ubistvo drugog stepena, teške povrede, zlostavljanje i uticaj na svjedoke.
Ovo ubistvo će biti evidentirano kao 13. slučaj ubistva u Portlandu u 2025. godini.
