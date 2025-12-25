Logo
Large banner

Duža čekanja na više graničnih prelaza

25.12.2025

14:43

Komentari:

0
Дужа чекања на више граничних прелаза
Foto: AMS RS

Pojačana je frekvencija i duža su čekanja putničkih vozila na ulazu u BiH na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Donja Gradina, Gradiška, Brod, Svilaj i Orašje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Podijeli:

Tagovi:

gužva

AMS RS

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

За викенд појачана контрола саобраћаја у Херцеговини

Gradovi i opštine

Za vikend pojačana kontrola saobraćaja u Hercegovini

5 h

0
Појачан саобраћај на четири прелаза са Хрватском

Gradovi i opštine

Pojačan saobraćaj na četiri prelaza sa Hrvatskom

1 d

0
Метеорити пали у Медну код Мркоњић Града: Астрономи позивају грађане да обрате пажњу

Gradovi i opštine

Meteoriti pali u Mednu kod Mrkonjić Grada: Astronomi pozivaju građane da obrate pažnju

1 d

0
Од чега се ''гуше'' грађани у Гацку?

Gradovi i opštine

Od čega se ''guše'' građani u Gacku?

1 d

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

15

Ove namirnice najbrže uništavaju bubrege, treba ih izbjegavati

17

14

Nikad dramatičnije poruke: Vrijeme mira je gotovo, Evropa nije spremna na ono što dolazi

16

59

Liverpul sprema zamjenu za Isaka i vidi je u liku Dušana Vlahovića

16

53

Nesreća na auto-putu 9. januar, automobil završio na boku

16

47

Za ova 4 znaka u 2026. godini više ne postoje prepreke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner