Duža čekanja na više graničnih prelaza

25.12.2025
14:43
Komentari:0
Pojačana je frekvencija i duža su čekanja putničkih vozila na ulazu u BiH na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Donja Gradina, Gradiška, Brod, Svilaj i Orašje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
