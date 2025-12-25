Duža čekanja na više graničnih prelaza

Pojačana je frekvencija i duža su čekanja putničkih vozila na ulazu u BiH na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Donja Gradina, Gradiška, Brod, Svilaj i Orašje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.