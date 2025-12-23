Meteoriti pali u Mednu kod Mrkonjić Grada: Astronomi pozivaju građane da obrate pažnju

Komadi svemira leže po livadama, šumama ili stazama ovog sela nedaleko od Mrkonjić Grada, raspršeni na području od oko tri puta po dva kilometra, procjene su astronoma meteorskih mreža iz Bih, Hrvatske i Mađarske.

Astronomom Nedimom Mujkić iz Sarajeva je rekao da je moguće da je pao jedan meteorit težine oko kilograma, veličine šake, a stotinjak ostalih su manji i veličine lješnjaka, orasa ili kestena.

''Postoji nada da bi se fragmenti mogli naći. Htjeli smo informisati ljude da obrate pažnju kada izvode stoku, traže gljive ili planinare, tako da je najvažnije da njih upoznam sa ovim slučajem. Vrlo je vjerovatno da se radi o kamenom meteoritu odnosno hondritu. Više od 90 odsto su oni, najčešći su, imaju crnu koru, a kad padnu na zemlju i slome se, na prelomu su svijetli kao kamen'', rekao je Mujkić za portal Provjereno.info.

Meteorit su zabilježile dvije kamere iz Mađarske i tri iz Hrvastke meteorske mreže koje su obavijestile Mujkića iz bh. Meteorske mreže u Sarajevu. Na snimku se vidi i eksplozija koja potvrđuje da jedan malo veći meteorit nije u potpunosti izgorio te je pao na zemlju.

''Nekada se desi da je meteor veći, da je fragmet asteroida te poleti prema Zemlji. U ovom slučaju se pretpostavlja da je u pitanju tijelo od desetak kilograma koje je uletjelo iz pravca zapada i završilo let na 19 km visine. Snimile su ga kamere iz Hrvatske i Mađarske jer je iznad BiH bilo oblačno i prema provjerama kao i kada se uzme u obzir brzina vjetra, dijelovi su pali po selu Medna'', dodao je Mujkić.

Ukoliko se pronađu meteoriti, Mujkić kaže da bi imali vrijednost zato što predstavljaju komad svježeg kosmičkog materijala.

''Nismo morali fizički ići u svemir, pronašli smo ih na Zemlji. Jako malo njih je do sada snimljeno specijalnim kamerama za snimanje meteora pa tek onda pronađeno. Najveća nada je da će ih neko slučajno pronaći. To su vrlo vrijedni primjeri svemirskog materijala i kada bi se pronašli, bilo bi odlično da se pošalju, recimo, u institut u Beču kako bi se proučio izotopski sastav, da li ima organskih molekula i drugo'', kazao je Mujkić.

Bosanskohercegovačka meteorska mreža ima za cilj da se u narednom periodu značajno proširi, kako bi ovakvi rijetki i važni događaji bili što češće i preciznije zabilježeni, ali i kako bi se što tačnije moglo izračunati mjesto pada meteorita.

''Spremni smo da dođemo ljudima koji nam se jave i da na njihove kuće postavimo kamere meteorske mreže. Potrebno je da imaju internet, kamera će biti usmjerana ka nebu i neće snimati ništa drugo, i poželjno je da se nalazi na što većoj nadmorskoj visini'', objasnio je Mujkić.

Istakao je da bi bilo požljeno da se u narednom periodu postavi još najmanje 20 kamera širom BiH, čime bi se značajno povećala pokrivenost teritorije i unaprijedila saradnja sa regionalnim i evropskim meteorskim mrežama.

''Ovo je prilika da obični ljudi postanu dio velike, globalne naučne priče. Svako ko želi može dati doprinos istraživanju svemira, direktno iz svoje kuće'', poručuje Mujkić.