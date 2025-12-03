U parku pronašao kamen uvjeren da je zlato: Ispostavilo se da vrijedi mnogo više

David Hole je istraživao Regionalni park Maryborough u blizini Melburna u Australiji. Naoružan detektorom metala, naišao je na nešto neobično - vrlo težak, crvenkasti kamen koji je ležao u žutoj glini.

Odnio ga je kući i pokušao sve da ga otvori, uvjeren da u njemu ima zlata - uostalom, Maryborough je dio zlatnih polja gdje je vrhunac australijske zlatne groznice bio u 19. vijeku, prenosi Science Alert.

Da bi razbio svoj nalaz, Hole je pokušao koristiti pilu za kamen, kutnu brusilicu, bušilicu, pa čak i kiselinu. Ali čak ni teški čekić nije mogao razbiti meteor. To nije mogao učiniti jer se zapravo radilo o rijetkom meteoru.

Pravi meteorit

"Imao je isklesan, izbrazdast izgled", rekao je geolog Muzeja Melbournea Dermot Henri 2019. godine. "To se dešava kada prođu kroz atmosferu. Spoljašnji sloj se topi, a atmosfera ih oblikuje".

Nesposoban da otvori kamen, ali i dalje duboko zainteresovan, Hole je odnio svoj nalaz u Muzej u Melburnu radi identifikacije.

"Vidjeli smo mnoštvo kamenja za koje ljudi misle da su meteori", rekao je Henri za Channel 10 News.

U 37 godina rada u muzeju i proučavanja hiljada stijena, samo dvije su se pokazale kao pravi meteori. A stijena koju je Hole donio nazad bila je jedna od njih.

Visok sadržaj željeza

„Ako biste na Zemlji podigli ovakav kamen, ne bi trebao biti toliko težak“, objasnio je geolog muzeja Bil Birh za The Sydney Morning Herald.

Istraživači su potom objavili naučni rad o meteoritu starom 4,6 milijardi godina, koji su nazvali Maryborough - po gradu u blizini nalazišta.

Težak je 17 kilograma, a nakon što su dijamantskom pilom izrezali mali komad, otkrili su da meteor ima visok sadržaj željeza i pripada H5 tipu običnog hondrita.

Kada ga otvorite, možete vidjeti i male kristalizovane kapljice metalnih minerala zvanih hondrule.

"Meteoriti su najjeftiniji oblik istraživanja svemira. Oni nas vraćaju u prošlost i daju nam tragove o starosti, formiranju i hemiji našeg Sunčevog sistema", objasnio je Henri.

"Neki nam nude uvid u duboku unutrašnjost naše planete. Neki meteori čak sadrže 'zvjezdanu prašinu' stariju od našeg Sunčevog sistema, pokazujući nam kako se zvijezde formiraju i razvijaju i stvaraju elemente periodnog sistema elemenata. Drugi rijetki meteoriti sadrže organske molekule poput aminokiselina - gradivni blokovi života".

Kako je meteorit dospio na Zemlju

Iako istraživači još ne znaju tačno odakle je meteor došao ili koliko dugo je bio na Zemlji, imaju neke pretpostavke.

Naš Sunčev sistem je nekada bio rotirajuća masa prašine i hondritičnih stijena.

Vremenom je gravitacija spojila veći dio ovog materijala u planete, a ostatak je završio u ogromnom asteroidnom pojasu.

„Ovaj meteor je najvjerovatnije došao iz asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera, a odatle je 'izbačen' sudarima asteroida - i na kraju sletio na Zemlju“, rekao je Henri.

Radiokarbonsko datiranje sugeriše da je meteor bio na Zemlji između 100 i 1.000 godina, a između 1889. i 1951. godine zabilježeno je nekoliko viđenja meteora koja bi mogla odgovarati njegovom dolasku.

Rjeđi od zlata

Istraživači vjeruju da je meteor iz Mariborougha mnogo rjeđi od zlata i stoga mnogo vrijedniji za nauku.

To je jedan od samo 17 meteora ikada zabilježenih u australijskoj saveznoj državi Viktoriji i drugi najveći primjerak hondrita nakon 55-kilogramskog diva iz 2003. godine.

„Ovo je tek 17. meteorit pronađen u Viktoriji, dok su pronađene hiljade zlatnih kamenčića“, rekao je Henri. „Ako pogledate slijed događaja, moglo bi se reći da je astronomski rijetko da je uopšte otkriven".

Ovo nije čak ni prvi meteorit kojem je trebalo godinama da sleti u muzej. U jednom posebno zapanjujućem slučaju, o kojem je izvijestio ScienceAlert 2018. godine, svemirskoj stijeni je trebalo 80 godina, dva vlasnika i period korištenja kao kvaka prije nego što je utvrđeno da je pravi meteor.

Do nedavno, samo mali dio meteorita koji padnu na Zemlju mogao se sa sigurnošću povezati s njihovim matičnim tijelom u svemiru... ali 2024. godine, tri nova rada ponudila su uvjerljive priče o porijeklu za više od 90 posto današnjih meteora.

Možda je sada pravo vrijeme da provjerite svoj vrt u potrazi za nekim posebno teškim i čvrstim kamenjem koje se kotrlja u njemu - možda sjedite na metaforičkom rudniku zlata.