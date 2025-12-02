Android dobija znatno brži Wi-Fi

Izvor:
B92
02.12.2025
15:31
Google testira novu mogućnost u Androidu koja će korisnicima omogućiti da uključe Wi-Fi hotspot koji radi istovremeno na 2.4 GHz i 6 GHz mrežama.
Funkcija se pojavila u najnovijem Canary izdanju sistema i mogla bi uskoro stići i u širu upotrebu.
Prema informacijama koje prenosi Android Authority, ova opcija kombinuje prednosti obje frekvencije: veći domet i kompatibilnost za 2.4 GHz, uz znatno veće brzine koje donosi 6 GHz opseg. To znači da će korisnici moći da dijele internet i sa starijim i sa najnovijim uređajima, bez potrebe da biraju jedan opseg.
Do sada je Android standardno nudio hotspot preko 2.4 i 5 GHz, dok je 6 GHz bio dostupan samo na ograničenom broju modela sa Wi-Fi 6E podrškom. Uvođenje "dual-band" režima trebalo bi da riješi ograničenja trenutnog pristupa i omogući fleksibilnije dijeljenje veze.
Nova opcija se očekuje u jednoj od narednih Android beta verzija, a najvjerovatnije će biti dio Android 16 LPR3 ažuriranja
