Android dobija znatno brži Wi-Fi

Izvor:

B92

02.12.2025

15:31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi
Foto: Peksels

Google testira novu mogućnost u Androidu koja će korisnicima omogućiti da uključe Wi-Fi hotspot koji radi istovremeno na 2.4 GHz i 6 GHz mrežama.

Funkcija se pojavila u najnovijem Canary izdanju sistema i mogla bi uskoro stići i u širu upotrebu.

банкомат превара

Ekonomija

Banke ovo ne govore: Šta se dešava kada u bankomatu nema novca

Prednosti nove Wi-Fi funkcije

Prema informacijama koje prenosi Android Authority, ova opcija kombinuje prednosti obje frekvencije: veći domet i kompatibilnost za 2.4 GHz, uz znatno veće brzine koje donosi 6 GHz opseg. To znači da će korisnici moći da dijele internet i sa starijim i sa najnovijim uređajima, bez potrebe da biraju jedan opseg.

Prethodna ograničenja i budući razvoj

Do sada je Android standardno nudio hotspot preko 2.4 i 5 GHz, dok je 6 GHz bio dostupan samo na ograničenom broju modela sa Wi-Fi 6E podrškom. Uvođenje "dual-band" režima trebalo bi da riješi ograničenja trenutnog pristupa i omogući fleksibilnije dijeljenje veze.

Кромпир

Savjeti

Čuvajte krompir uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

Nova opcija se očekuje u jednoj od narednih Android beta verzija, a najvjerovatnije će biti dio Android 16 LPR3 ažuriranja

