Vještačka inteligencija prerasta u igru sa zdravim razumom: Omogućava "razgovore" sa pokojnicima

Ova aplikacija, koja je zgrozila mnoge, dostupna je na čak 40 jezika. Osim što pruža "razgovor s mrtvima", korisnici mogu da kreiraju i sopstveni avatar, ali i avatar svojih prijatelja, kao i AI avatare fikcionalnih, istorijskih ili slavnih ličnosti, pa i svetitelja.

Nova digitalna bizarnost prelazi u opasnu igru s tugom i zdravim razumom. Za "uskrsnuće" pokojnika dovoljno je svega nekoliko minuta njihovog glasa ili kratki video. Aplikacija od tog fragmenta pravi avatar koji imitira govor, stil i mimiku preminule osobe. Simulacija živih "razgovora" s pokojnicima može da drži ljude zarobljene u bolu i nostalgiji, umjesto da im pomogne da prihvate realnost.

istakao je u razgovoru za Kurir da je razgovor s pokojnicima suluda ideja.

"Vještačka inteligencija je odlična stvar koju treba znati kako koristiti, ali naravno da je razgovor s pokojnicima sulud. Suludo je tražiti bilo kakav savjet od vještačke inteligencije jer ona ne može da zamijeni osobu, psihoterapeuta, sveštenika, a takođe ni nekog nevidljivog, u smislu da ne možemo da se molimo preko vještačke inteligencije. Razgovor s pokojnicima u pravoslavlju ne postoji, suludo je razmišljati u tom pravcu, da to može da pomogne. Ljudi koji žele da traže utjehu na takav način treba da se obrate svom duhovniku za molitvu i pomoć. Ovo nikako", istakao je teolog i vjeroučitelj Aleksandar Đurđević.

"Dok su vam bitni ljudi još živi, zamislite da ih samo tri minuta snimate kako oni nešto govore o sebi. I vještačka inteligencija će nakon toga napraviti virtuelni klon s kojim ćete moći svakodnevno da razgovarate kada te osobe preminu. Niko ne voli da izgubi dragu osobu, ali to je sastavni dio života svih nas. Podrazumijeva da budemo i tužni, da naučimo da se nosimo s tugom i da naučimo da nastavimo dalje. Aplikacije kao što su ove mogu samo da pogoršaju nečije mentalno zdravlje", upozorio je na ovu bizarnost srpski specijalizant dečje i adolescentne psihijatrije Andreja Andrejić.

"Opasnosti su prevelike po mentalno zdravlje ljudi, pogotovo onih vulnerabilnijih ili onih koji imaju neke nerazrešene konflikte s pokojnom osobom. Zaustavlja se normalan proces tugovanja, ostajemo u fazi poricanja smrti, a neprihvatanja iste kao normalnog toka života. Oslabljuje nam kapacitete suočavanja, emocionalnog otpora, pritom da ne govorimo koliko je ovo neetički i sklono manipulaciji jer AI klon ne zna zaista tu osobu", rekla je psiholog i psihoterapeut Jelena Manojlović i dodala:

"Bizarno, okrenuto potpuno uništavanju psihe čovjeka, i zaista smatram da ovu i slične ovakve aplikacije treba zakonom zabraniti, jer nemoguće je čak i zamisliti raspon negativnih uticaja na psihu, socijalizaciju, otpornost, zdravlje čoveka. Ovo može davati i lažni utisak da je preminula osoba i dalje tu. Ne dozvoljava da se prođe kroz sve faze tugovanja, nego nas blokira. Potpuno je normalno proći kroz sve faze, i besa, i ljutnje, i tuge, da bismo došli do prihvatanja smrti. I biti spreman da taj proces traje, a ovakva rješenja nakratko možda donesu i neku utehu, ali na duge staze mogu dovesti do teških psihičkih poremećaja, pa čak i do teške depresije i, kao posljedicu toga, samoubistva"

