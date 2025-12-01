Američki dokument iz 1980. otkrio kako se Mile Kitić stvarno zove

Tim povodom nedavno je održao koncert u Zagrebu pred krcatom Arenom i hrvatskoj publici priredio noć za pamćenje.

Folker uskoro planira da okači mikrofon o klin, što će rastužiti njegove brojne fanove.

Na estradnoj sceni pojavio se 1974. godine, od tada je otpjevao mnogo hitova. Publika ga obožava, zbog čega i dalje nastupa i puni klubove i hale gotovo svakog vikenda, svuda po svijetu.

Inače, Mile Kitić je već neko vrijeme u penziji, a na koncertu u Zagrebu saopštio je da neće još dugo pjevati.

Popularni folker prvi album objavio je davne 1982. godine, ali ukus popularnosti osjetio je tek nekoliko godina kasnije.

Danas je jedan od najpopularnijih pjevača narodne muzike u dijaspori, a prekretnicu u karijeri doživio je kada je postao dio produkcijske kuće "Južni vetar". Od tada se predstavlja kao Mile Kitić, iako to nije njegovo pravo ime.

Miletova ćerka Elena Kitić nedavno je objavila jedan njegov američki dokument i pokazala pravo ime svog oca.

U dokumentima piše Milojko Kitić, što je njegovo pravo ime a to većina ljudi nije znala. Zapravo, možda je ispravnije napisati da je svega nekoliko osoba u to bilo upućeno.

Ako se dokument dobro tumači, izdat je davne '80-e godine.

Prima penziju iz 3 države

Mile Kitić je već nekoliko godina u penziji, o čemu nam je jednom prilikom govorio.

“Ja sam već u penziji, godinama. Imam veliku penziju. Bosansku 62 evra, pošto sam živio u Sarajevu, uplaćivao sam penziono i socijalno. Imam i ovdje 70 evra, može da se skupi za ručak”, rekao je ranije Mile Kitić, prenosi Telegraf, pa dodao:

“Šalim se malo, uplaćivao sam minimalce samo da bih imao zdravstveno osiguranje. Imam nešto malo i njemačke penzije, ali, ako se do sad nisam organizovao da mirno provedem ostatak života, onda bi trebalo da me ubiju. Pedeset godina pjevam, poderao sam se pjevajući, ako nisam uspio nešto da sačuvam onda, ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života. Čak i Elena... Niti joj trebaju kola, niti stan, ima sve”.