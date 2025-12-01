Miljana Kulić izlazi iz ''Elite'': Isplivali detalji ugovora

Marija, koja je nedavno izrazila zabrinutost za Miljanino zdravstveno stanje, istakla je da njena nasljednica koristi te dane da posjeti ljekara i provede vrijeme sa sinom Željkom.

Region Maskirani napadači pretukli tinejdžera (15), oteli mu jaknu i ajfon

- Miljana jednom mjesečno dolazi na kontrolu, tada provodi vrijeme sa Željkom, pregleda njegove sveske i igra se s njim. Dijete je shvatilo da mama radi u rijalitiju, a ona je sve unaprijed dogovorila. Ne bi mogla da izdrži da ne zna kako smo mi, jer mi smo zajedno 24 sata kada nije u programu - otkriva Marija dodajući da je maksimalno posvećena Željku, dok Miljana trenutno zarađuje boravkom u Beloj kući:

- Svi se trudimo da nadomjestimo Miljanino odsustvo. Željko je navikao na nju, i bilo bi mnogo teže da je sada u rijalitiju, ali naravno, voljela bih da može da prati njegovo odrastanje. Nažalost, tu nisu ni jare ni pare. Miljana odlučuje da djetetu pruži sve što može, jer je ona jedina koja finansijski brine o njemu i nosi veliku odgovornost. Veliki je borac. Voljela bih da ostane ovakva; narod je izuzetno voli i ne postoji ni jedan smiješan klip u kojem nije tu. Ako je narod ne nagradi, za nas je ona i dalje pobjednica. Volim da budem uz Miljanu kad je u rijalitiju, ali jednostavno ne mogu, jer pazim Željka. Tako nadomjestim sve što nedostaje. Juče smo učili azbuku, a od iduće nedjelje imamo testove. On je predivno dijete, brzo uči i postiže maksimalne rezultate. Prezadovoljna sam svojim životom i onim što su mi djeca i unuk.