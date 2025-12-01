Logo

Prvi pacijent iz Srpske, obolio od melanoma, uskoro će proći dijagnostiku za liječenje vakcinom

Izvor:

SRNA

01.12.2025

21:16

Први пацијент из Српске, оболио од меланома, ускоро ће проћи дијагностику за лијечење вакцином
Foto: ATV

Šef katedre za patološku fiziologiju na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi Sergej Boljević izjavio je da će jedan pacijent iz Republike Srpske, obolio od melenoma, u narednih sedmicu-dvije doći do dijagnostike za liječenje vakcinom.

Boljević, koji je član istraživačkog tima koji radi na razvoju revolucionarne terapije za liječenje karcinoma, pojasnio je da se nalaz čeka tri do četiri sedmice i nakon toga sve ide u Institut "Gamaleja", a vakcina se pravi u roku od sedam dana.

Prema njegovim riječima, prvi pacijent iz Srbije već je prošao dijagnostiku i otputovao nazad za Beograd, a jutros rano stigla je i druga pacijentkinja.

- Ona će sutra prolaziti dijagnostiku i imamo nekoliko varijanti za trećeg pacijenta. Do Nove godine, četiri do pet pacijenata će proći kroz proceduru. Prvi pacijent je dao uzorke, čekamo mjesec dana. Nakon toga, okupiće se konzilijum da se počne sa liječenjem vakcinom - izjavio je Boljević za "RT Balkan".

Dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci Ranko Škrbić izjavio je da će pacijent iz Republike Srpske provesti neko vrijeme u Rusiji dok mu ne budu uzeti uzorci tkiva i krvi, i da se sintetiše lijek koji bi se nakon desetak dana vratio u organizam kao obogaćeni limfociti koji bi onda trebalo da sami rade svoj posao.

- Na taj način se jača imunski odgovor i organizam se bori protiv bolesti - pojasnio je Škrbić.

On je naveo da će se, imajući u vidu da platni promet sa Rusijom ne funkcioniše na uobičajeni način, morati naći način kako da se sredstva uplate za liječenje tog pacijenta.

Tvorac vakcine protiv melanoma je direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Gincburg, koji je napravio i vakcinu protiv raka personalizovanu za svaki određeni tumor i svakog određenog pacijenta koja se zasniva na informacionoj RNK.

