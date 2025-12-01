Obilježen Svjetski dan borbe protiv HIV-a

U Republici Srpskoj od početka registracije, HIV je potvrđen kod 213 osoba, dok se trenutno na UKC-u od ove bolesti liječi 135 osoba, od čega je samo 16 žena. Virus na početku ne daje nikakve simptome, oni se pojavljuju tek kada bolest uznapreduje, te je zbog toga redovno testiranje neophodno, ističu stručnjaci.

"Ova bolest je na početku takva da ne daje nikakve simptome, što je veoma značajno jer upravo tada su zarazni po svoju okolinu. Sami simptomi bolesti se javljaju kada HIV perzistira dovoljno dugo u organizmu, javlja se nakon skoro 10 godina, ali uz današnju modernu terapiju, osobe koje su HIV pozitivne i budu na toj terapiji, žive dug i ispunjen život sa svim ulogama koje želi da ostvari", upozorila je načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić Vukmir.

Virus se prenosi preko krvi, seksualnog odnosa i sa majke na dijete. Seksualno aktivnim osobama testiranje se preporučuje četiri puta godišnje. Rano otkrivanje HIV infekcije i pravovremena terapija ključni su za borbu protiv ove bolesti, ističu ljekari.

"HIV ne možemo izliječiti, ali možemo zaliječiti i držati u dobro kontrolisanom stanju i pacijent pod terapijom nije zarazan po druge. Da bi se to omogućilo potreban je kontinuitet u terapiji, tj da ljudi koji imaju HIV imaju obezbijeđenu terapiju i samo trebaju biti odgovorni i tu tabletu piti svaki dan", objasnila je infektolog na UKC-u Ljiljana Pašić.

"Za prenos infekcije dovoljan je samo jedan nezaštićen seksualni odnos. Znači, svako ko ima seksualne odnose, pogotovo oni koji preferiraju nezaštićene odnose, trebali bi da se testiraju 3/4 puta godišnje, što zbog njih, što zbog osoba u njihovoj okolini, jer ako smo pozitivni moramo znati a tu infekciju dalje ne širimo", upozorio je ljekar na UKC-u Borko Pavlica.

HIV je nekad bio zastrašujuća bolest koja je predstavljala siguran put u smrt. Danas, zahvaljujući dostupnoj terapiji, osobe koje žive sa ovim virusom mogu imati dug i kvalitetan život, te nisu zarazne za druge. Ipak, neznanje i predrasude i dalje prate tu dijagnozu. Upravo zato, Edi Kiseljak odlučio je otvoreno progovoriti o svom životu sa HIV-om.

"Ima tek nekoliko sedmica da sam javno izašao kao HIV pozitivna osoba, tj kao osoba koja živi sa HIV-om, jer ja virusa u krvi nemam, što isto tako znači da nisam zarazan. Bitno je naglasiti da je pod obavezno uzimati terapiju svaki dan, jer ta terapija drži virus uspavanim", ispričao je novinar Edi Kiseljak.

Na Svjetski dan borbe protiv HIV-a želi se skrenuti pažnja da ovo ne smije više biti tabu tema i da se o njoj treba pričati svaki dan. Takođe, trebamo ukazati na značaj smanjivanja stigme i diskriminacije HIV pozitivnih osoba, jer je to prvi korak ka zdravijoj, sigurnoj i humanijoj zajednici.