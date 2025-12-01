Rastu cijene stanova u Prijedoru

"Pet hiljada eura kvadrat čak idu u novogradnji. A stara gradnja? Stara gradnja je negdje oko dvije do dvije i po“,"Pa dvije hiljade maraka, ali neće oni to, jer privatnici sadašnji ovi građevinari, neimari oni sad uzimaju preko 200 posto, znate. Onda dok uzme ovi što papire srede i tako, realna cijena oko 2.000 maraka“,"Kakve su cijene materijala, to prati jedno drugo ali su povisoke za Prijedor, i nije baš to tako povoljno, ali ko je mogućnosti taj se snađe pa kupi", "Ja sam iz Tuzle. Iz Tuzle, kakva je situacija u Tuzli? U Tuzli su malo preskupi“, smatraju građani.

Potražnja za stanovima i dalje je velika, iako cijene skaču gotovo u svim dijelovima grada. Prema podacima Agencije, novi stanovi se prodaju još u fazi gradnje, a kvadrat ide i do 3.200 maraka. za renovirane stanove 2.200 maraka PO KVADRATU.

„Zainteresovanosti ima, zato se toliko i gradi. Generalno, najviše se prodaju aj da kažemo manji stanovi, do 50 kvadrata. Tu sada po novoj gradnji imate dvije spavaće sobe, jedna manja, jedna veća tako da se porodica uklapa u taj neki iznos“, rekao je agent za nekretnine Robert Koljančić.

Grad Prijedor je nakon završenog Javnog poziva za izbor korisnika za subvenciju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove isplaćuje subvencija. Grad subvencioniše jedan procentni poen kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove koji se plasiraju iz sredstava komercijalnih banaka u Republici Srpskoj i kreditnih linija Investiciono razvojne banke Republike Srpske.

"Što se tiče ove godine, specifičnost je da je više nego do sada bilo prispjelih zahtjeva za subvenciju kamatne stope znači u ovoj godini prijavilo se 183 korisnika. Nakon razmatranja prispjele dokumentacije komisija je utvrdila da 182 korisnika ispunjavaju uslove Javnog poziva, jedan korisnik nije ispunjavao i grad Prijedor je za ove namjene izdvojio u budžetu grada odlukom o usvajanju budžeta i odlukom o prvom rebalansu 149 hiljada konvertibilnih maraka koliko će i biti isplaćeno korisnicima", istakla je v.d načelnika Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku Olivera Brdar Mirković.

Pravo na prijavu imali su mladi i mladi bračni parovi do 40 godina, koji kupuju prvu stambenu jedinicu i imaju neprekidno boravište na teritoriji grada u trajanju od dvije godine. Uslov je i da se nekretnina koju kupuju nalazi na području grada.