Bojić: "Zimska priča" stiže u Trn

U Laktašima će pored jezera u naselju Trn od četvrtka, 4. decembra, svim posjetiocima biti dostupni brojni sadržaji organizovani povodom novogodišnjih praznika, u okviru manifestacije "Zimska bajka".

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je Srni da je zvanično otvaranje "Zimske priče" 4. decembra, da posjetioce očekuje više od mjesec dana nezaboravnih trenutaka - koncerti, predstave, gastro večeri, animacije za najmlađe, praznični market i mnoštvo iznenađenja.

Bojić je dodao da će na otvaranju manifestacije, koju je finansijski podržala Turistička organizacija Laktaša kroz gradski budžet, biti organizovano svečano paljenje svjetala i nezaboravna atmosfera.

"Građani će moći da prošetaju sa porodicama, da se druže i uživaju u prazničnom ambijentu i gastronomskoj ponudi", rekao je Bojić.

On je naveo da je grad, pored novogodišnjih priprema, kićenja grada, podržao i ideju firme "Nju lejk invent centar" iz Trna koja je na prostoru bivšeg restorana "Jezero" upriličila zimske sadržaje za sve građane.

"Plan je da svake godine održava ova manifestacija i obogaćuju sadržaji jer smatramo da je to izuzetno dobra lokacija. Ljudi su navikli da šetaju kraj jezera i siguran sam da će biti ponuđen niz sadržaja za porodična uživanja", rekao je Bojić.

On je čestitao organizatorima, ističući da su posvetili i usmjerili značajno vrijeme i sredstva.

"Drago mi je da će se jedan takav sadržaj organizovati u našoj lokalnoj zajednici", naveo je Bojić.