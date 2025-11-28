Logo
Djevojka iz BiH ostavila jasnu poruku policiji: Očitala im lekciju

Oslobođenje

28.11.2025

11:50

0
Порука полицији
Foto: Screenshot

Video koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kojem "glavnu ulogu" ima policijsko vozilo MUP-a KS izazvao je brojne komentare korisnika.

Na snimku se vidi kako policijsko vozilo stoji nepropisno parkirano na pješačkom prelazu.

Na vozilu nisu bila upaljena nikakva svjetla, niti je unutra bilo ikoga, što bi upućivalo na kratkotrajno zadržavanje.

Jedna djevojka je prišla vozilu i ostavila poruku neobičnog sadržaja.

"Ne smite tu parkirat", glasio je tekst na “čestitku” koja je ostala na vjetrobranskom vozilu policijskog vozila.

Ovaj njen potez izazvao je brojne pozitivne komentare, koji se mogu svesti na to da bi se i policajci morali pridržavati saobraćajnih propisa.

Iako na prvi pogled djeluje da je poruka gramatički nepravilno napisana, radi se o podsjećanju na video koji se prije nekoliko godina pojavio na društvenim mrežama.

Na njemu se vidi kako je neko vozilo upalo u more, a neko od prolaznika im dobacuje: “Ne smite tu parkirat”.

Ovaj glas je “pozajmljen” i u videu sa vozilom sarajevske policije, piše "Oslobođenje".

Policija

nepropisno parkiranje

parkiranje

