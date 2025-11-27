Logo
Large banner

Prohodni putni pravci prema Jezeru

Izvor:

ATV

27.11.2025

08:22

Komentari:

0
Проходни путни правци према Језеру
Foto: ATV

Voda se povukla sa putnih pravaca Jezero-Mrkonjić Grad, Jezero-Šipovo i Jezero-Jajce i saobraćaj se na ovim dionicama odvija nesmetano, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Slabiji snijeg počeo je padati u višim, planinskim predjelima, ali za sad ne stvara poteškoće u odvijanju saobraćaja.

Калина Ковачевић

Kultura

Poznata glumica poslije porođaja dobila sepsu, doživjela kliničku smrt

U nižim područijima kolovozi su mjestimično vlažni, u Hercehovini i gornjem Podrinju, zbog kiše mokri i klizavi, napominju iz AMS-a.

Na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina vozačima se skreće pažnja na učestale odrone, te im se savjetuje maksimalno oprezna i sporija vožnju, kao i na put ne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna.

Opširnije o stanju na putevima i graničnim prelazima možete saznati na internet stranici Auto-moto saveza Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Opština Jezero

Poplave

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Napad na pripadnike Nacionalne garde - čin terorizma

5 h

0
Вјесник Загреб

Region

Za rušenje ''Vjesnika'' potrebne stotine kilograma eksploziva: Objekat će nestati za manje od 30 sekundi

5 h

0
Вишковић за АТВ: Спремно смо дочекали прве снијежне падавине

Republika Srpska

Višković za ATV: Spremno smo dočekali prve sniježne padavine

6 h

3
Велики мјесечни хороскоп за децембар 2025: Шта звијезде доносе за крај године?

Zanimljivosti

Veliki mjesečni horoskop za decembar 2025: Šta zvijezde donose za kraj godine?

6 h

0

Više iz rubrike

Водена бујица однијела пут код Коњица, мјештани огорчени због изостанка заштитних радова

Gradovi i opštine

Vodena bujica odnijela put kod Konjica, mještani ogorčeni zbog izostanka zaštitnih radova

19 h

0
Умало катастрофа у БиХ: Урушио се кров на згради, читав строп пао у амбуланту

Gradovi i opštine

Umalo katastrofa u BiH: Urušio se krov na zgradi, čitav strop pao u ambulantu

21 h

0
Расте Босна, поплављени подвожњаци

Gradovi i opštine

Raste Bosna, poplavljeni podvožnjaci

21 h

0
Обилне падавине изазвале клизиште

Gradovi i opštine

Obilne padavine izazvale klizište

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner