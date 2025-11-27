Prohodni putni pravci prema Jezeru

Voda se povukla sa putnih pravaca Jezero-Mrkonjić Grad, Jezero-Šipovo i Jezero-Jajce i saobraćaj se na ovim dionicama odvija nesmetano, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Slabiji snijeg počeo je padati u višim, planinskim predjelima, ali za sad ne stvara poteškoće u odvijanju saobraćaja.

Kultura Poznata glumica poslije porođaja dobila sepsu, doživjela kliničku smrt

U nižim područijima kolovozi su mjestimično vlažni, u Hercehovini i gornjem Podrinju, zbog kiše mokri i klizavi, napominju iz AMS-a.

Na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina vozačima se skreće pažnja na učestale odrone, te im se savjetuje maksimalno oprezna i sporija vožnju, kao i na put ne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna.

Opširnije o stanju na putevima i graničnim prelazima možete saznati na internet stranici Auto-moto saveza Republike Srpske.