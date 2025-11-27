Veliki mjesečni horoskop za decembar 2025: Šta zvijezde donose za kraj godine?

Pročitajte detaljan mjesečni horoskop za decembar 2025. Saznajte šta vam zvijezde predviđaju na polju ljubavi, karijere i zdravlja na samom kraju godine.

Veliki mjesečni horoskop za decembar 2025: Vrijeme za završetke i nove početke

Decembar 2025. godine donosi specifičnu energiju. Dok se pripremamo da ispratimo godinu, planete nas pozivaju na introspekciju, ali i na slavlje. Prelazak Sunca iz optimističnog Strijelca u ambicioznog Jarca sredinom mjeseca označiće trenutak kada snove pretvaramo u konkretne planove za 2026. godinu.

Bez obzira da li vas zanima ljubavni horoskop, prilike za napredovanje u karijeri ili savjeti za zdravlje, zvijezde su pripremile dinamičan kraj godine za sve znakove Zodijaka.

Evo šta vas čeka u decembru 2025:

Ovan (21. mart - 19. april)

Decembar vam donosi nalet energije. Iako je kraj godine, vi se osjećate kao da tek počinjete.

Posao: Očekujte iznenadnu priliku za lidersku poziciju sredinom mjeseca. Budite hrabri u pregovorima.

Ljubav: Strast je na vrhuncu. Slobodni Ovnovi mogu upoznati nekoga na putovanju ili proslavi. Zauzeti treba da izbjegavaju sitne rasprave oko praznika.

Zdravlje: Čuvajte se prehlada, imunitet vam može biti blago oslabljen usljed stresa.

Bik (20. april - 20. maj)

Fokus je na finansijama i hedonizmu. Decembar 2025. je mjesec kada ćete željeti da ugodite sebi.

Posao: Stabilnost je ključna riječ. Moguć je bonus ili naplata nekog starog duga.

Ljubav: Romantična atmosfera pored kamina vam više prija od bučnih žurki. Partner će cijeniti vašu posvećenost.

Zdravlje: Pazite na ishranu tokom prazničnih dana; stomak vam je osjetljiva tačka.

Blizanci (21. maj - 20. jun)

Komunikacija je vaše najjače oružje ovog mjeseca. Društveni život će vam cvjetati.

Posao: Mnoštvo ideja, ali manjak fokusa. Zapišite sve, ali realizaciju ostavite za januar.

Ljubav: Flert je svuda oko vas. Ako ste u vezi, povedite partnera na kratak izlet kako biste razbili monotoniju.

Zdravlje: Mentalni umor. Potrebno vam je više sna.

Rak (21. jun - 22. jul)

Emocije su pojačane, a dom je vaše utočište. Decembar koristite da se povežete sa porodicom.

Posao: Kraj godine donosi pritisak da se završe stari projekti. Ostanite mirni, sve ćete stići.

Ljubav: Nostalgija vas može navesti da kontaktirate bivšu ljubav. Dobro razmislite prije nego što pošaljete tu poruku.

Zdravlje: Odlično se osjećate, ali vam prija fizička aktivnost u zatvorenom prostoru.

Lav (23. jul - 22. avgust)

Vi ste zvijezda decembarskih zabava. Harizma vam otvara sva vrata.

Posao: Kreativnost vam je na vrhuncu. Ovo je idealno vrijeme za prezentovanje novih ideja nadređenima.

Ljubav: Ljubavni horoskop za Lava u decembru 2025. obećava vatromet. Samci, spremite se za filmsku romansu.

Zdravlje: Puni ste energije, ali pazite na srce i krvni pritisak ako pretjerate sa slavljem.

Djevica (23. avgust - 22. septembar)

Organizacija, planiranje, detalji. Dok drugi slave, vi pravite strategiju za sljedeću godinu.

Posao: Vaša preciznost će biti primijećena i nagrađena. Moguća je povišica pred kraj mjeseca.

Ljubav: Analizirate odnos sa partnerom. Pokušajte da se opustite i manje kritikujete – praznici su vrijeme za oproštaj.

Zdravlje: Probavni sistem može reagovati na nervozu. Pijte više čajeva.

Vaga (23. septembar - 22. oktobar)

Harmonija i ljepota su vam prioriteti. Želite da sve oko vas blista.

Posao: Diplomatija vam pomaže da riješite sukob u kolektivu. Svi će vam biti zahvalni.

Ljubav: Decembar je idealan za veridbe ili podizanje veze na viši nivo. Ljubav je u vazduhu!

Zdravlje: Čuvajte bubrege i unosite dovoljno tečnosti.

Škorpija (23. oktobar - 21. novembar)

Duboka transformacija. Decembar 2025. za vas znači "čišćenje" života od svega što vam ne služi.

Posao: Vaša intuicija je nepogrešiva. Uložićete novac na pravo mjesto.

Ljubav: Magnetizam kojim zračite privlači mnoge, ali vi tražite samo onu jednu, duboku konekciju. Tajne veze su moguće.

Zdravlje: Reproduktivni organi su osjetljivi.

Strijelac (22. novembar - 21. decembar)

Srećan rođendan (za većinu)! Sunce u vašem znaku donosi optimizam i sreću.

Posao: Vrijeme je za širenje vidika. Mogući su poslovi sa inostranstvom ili edukacije.

Ljubav: Avanturistički duh vas ne drži na jednom mjestu. Sloboda vam je trenutno važnija od vezivanja.

Zdravlje: Odlično, samo pazite na sportske povrede.

Jarac (22. decembar - 19. januar)

Vaše vrijeme dolazi. S ulaskom Sunca u vaš znak, osjećate se moćno i spremno za uspjeh.

Posao: Ambicije su visoke. Ovo je mjesec kada postavljate temelje za dugoročni uspjeh.

Ljubav: Možda djelujete hladno, ali iznutra gorite. Pokažite partneru svoja osjećanja djelima, ne samo riječima.

Zdravlje: Problemi sa kostima ili zubima. Posjetite stomatologa na vrijeme.

Vodolija (20. januar - 18. februar)

Decembar je za vas mjesec druženja i humanitarnog rada.

Posao: Timski rad donosi najbolje rezultate. Oslonite se na kolege.

Ljubav: Prijateljstvo može prerasti u ljubav. Budite otvoreni za neočekivane obrte.

Zdravlje: Cirkulacija vam može biti problem, utoplite se.

Ribe (19. februar - 20. mart)

Vaša intuicija i snovi su pojačani. Decembar provodite u maštanju o budućnosti.

Posao: Umjetničke duše će imati puno uspjeha. Ostali bi trebalo da paze na rokove.

Ljubav: Osjećate se ranjivo i tražite zaštitu. Partner će vam biti velika podrška.

Zdravlje: Stopala su vam osjetljiva tačka, kao i psihosomatski problemi.

Decembar 2025. godine je mjesec koji nas uči da balansiramo između želja i realnosti. Iskoristite energiju zvijezda da završite započeto i uđete u Novu godinu rasterećeni.



