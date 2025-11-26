Račun postao viralan: U BiH ste za 2 KM mogli pojesti porciju ćevapa

26.11.2025
Na internetu je postao viralan legendarni račun iz ćevabdžinice Željo iz 2002. godine, koji je postao mali podsjetnik na to koliko se Sarajevo i njegove cijene mogu promijeniti, ali ljubav prema ćevapima nikad.
Tada je porcija od 5 ćevapa koštala 2 KM, a "velikih" porcija 7 ćevapa – 3 KM.
Na računu iz Ćevabdžinice Željo, koji je iznosio 10 maraka, moglo se kupiti tri porcije ćevapa i dvije Koka-kole.
Pucnjava na Alipašinom polju: Policija traga za Amarom Biberom
Korisnici društvenih mreža navode u šali da je marka bila jača od bitkoin i da se za 1 marku moglo kupiti litar mlijeka, kafa sa šlagom, kutija cigareta, 7 smokija, 2 kugle sladoleda, 2 mala školska sendviča, 1 burek...
Gledajući nostalgično račun od prije 23 godine, sasvim je sigurno da se nikada takva vremena neće ponoviti.
