Račun postao viralan: U BiH ste za 2 KM mogli pojesti porciju ćevapa

Na internetu je postao viralan legendarni račun iz ćevabdžinice Željo iz 2002. godine, koji je postao mali podsjetnik na to koliko se Sarajevo i njegove cijene mogu promijeniti, ali ljubav prema ćevapima nikad.

Tada je porcija od 5 ćevapa koštala 2 KM, a "velikih" porcija 7 ćevapa – 3 KM.

Na računu iz Ćevabdžinice Željo, koji je iznosio 10 maraka, moglo se kupiti tri porcije ćevapa i dvije Koka-kole.

Korisnici društvenih mreža navode u šali da je marka bila jača od bitkoin i da se za 1 marku moglo kupiti litar mlijeka, kafa sa šlagom, kutija cigareta, 7 smokija, 2 kugle sladoleda, 2 mala školska sendviča, 1 burek...

Gledajući nostalgično račun od prije 23 godine, sasvim je sigurno da se nikada takva vremena neće ponoviti.

Račun

