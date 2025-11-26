Logo
Large banner

Račun postao viralan: U BiH ste za 2 KM mogli pojesti porciju ćevapa

26.11.2025

20:44

Komentari:

0
Рачун постао виралан: У БиХ сте за 2 КМ могли појести порцију ћевапа

Na internetu je postao viralan legendarni račun iz ćevabdžinice Željo iz 2002. godine, koji je postao mali podsjetnik na to koliko se Sarajevo i njegove cijene mogu promijeniti, ali ljubav prema ćevapima nikad.

Tada je porcija od 5 ćevapa koštala 2 KM, a "velikih" porcija 7 ćevapa – 3 KM.

Na računu iz Ćevabdžinice Željo, koji je iznosio 10 maraka, moglo se kupiti tri porcije ćevapa i dvije Koka-kole. 

Полиција ФБиХ

Hronika

Pucnjava na Alipašinom polju: Policija traga za Amarom Biberom

Korisnici društvenih mreža navode u šali da je marka bila jača od bitkoin i da se za 1 marku moglo kupiti litar mlijeka, kafa sa šlagom, kutija cigareta, 7 smokija, 2 kugle sladoleda, 2 mala školska sendviča, 1 burek...

Gledajući nostalgično račun od prije 23 godine, sasvim je sigurno da se nikada takva vremena neće ponoviti.

Рачун
Račun

(Tuzlanski.ba)

Podijeli:

Tagovi:

ćevapi

račun

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Томпсонов тим поново пријети загребачким властима: Имамо "вакцину" за њега

Region

Tompsonov tim ponovo prijeti zagrebačkim vlastima: Imamo "vakcinu" za njega

17 h

0
Након обилних падавина: Водостај ријеке Уне расте

Društvo

Nakon obilnih padavina: Vodostaj rijeke Une raste

17 h

0
Русија потврдила: Специјални изасланик САД долази у Москву

Svijet

Rusija potvrdila: Specijalni izaslanik SAD dolazi u Moskvu

17 h

0
Одржана Конференција туризам - покретач економског развоја

Društvo

Održana Konferencija turizam - pokretač ekonomskog razvoja

18 h

0

Više iz rubrike

Усијале се мреже због овог славског поклона: Некада је био обавезан, а данас је "блам"

Zanimljivosti

Usijale se mreže zbog ovog slavskog poklona: Nekada je bio obavezan, a danas je "blam"

17 h

0
Katolički sveštenik

Zanimljivosti

Sveštenik otkriva: Šta ako neko tokom ispovijesti prizna ubistvo

22 h

0
Рониоци открили "неидентификовани објекат" стар 200 година

Zanimljivosti

Ronioci otkrili "neidentifikovani objekat" star 200 godina

1 d

0
Ово су најпоштенији знакови у цијелом Зодијаку

Zanimljivosti

Ovo su najpošteniji znakovi u cijelom Zodijaku

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

13

15

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner