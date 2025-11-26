Tompsonov tim ponovo prijeti zagrebačkim vlastima: Imamo "vakcinu" za njega

Nakon intenzivne javne prepirke Marka Perkovića Tompsona sa gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem, zbog zabrane održavanja drugog koncerta u decembru, u zagrebačkoj Areni, i odluke Gradske skupštine da zabrani promociju ustaštva na gradskom prostoru, menadžment pjevača je poručio da imaju "vakcinu" protiv gradonačelnika

.

Veći dio konferencije za medije Tompsonovog menadžmenta je posvećen koncertu na zagrebačkom Hipodromu i pojašnjavaju pjesme "Bojna Čavoglave".

"Mi pjesmu 'Bojna Čavoglave' nismo negirali. Prije koncerta se na sastancima sigurno spomenula ta pjesma. 'Bojna Čavoglave' je odbranjena na sudu i ona je legitimna. Na sjednici svih sudija je odbranjena i doneseno je rješenje. O toj pjesmi nema spora, ona je legalna, registrovana i sudski obranjena. Marko 'Bojnom Čavoglave' ne pozdravlja, nego pjeva stih svoje pjesme. Shvatimo da je to tako", rekao je Tompsonov menadžer Zdravko Barišić.

Tomaševićevo nepriznanje legitimiteta pjesme pokazuje napad na pravni poredak RH, kaže Barešić i ističe da je sud donio odluku da je "Bojna Čavoglave" legalna, a da su zabranili pjesmu, Tompson je ne bi izvodio.

Član menadžmenta Marko Gudelj je izazvao gradonačelnika da im, kako je naveo, napiše kako im zabranjuje koncert, koji bi trebalo da bude održan i 28. decembra, jer je Marko Perković Tompson pjevao "Bojnu Čavoglave" na Hipodromu. Dodaje i da ako se to dogodi, tim će pokrenuti svaki pravni postupak i dokazati da je to suprotno propisima

"Pozivam gradonačelnika da se uozbilji da ne primjenjuje metode sile. Živimo u pravnoj državi, neka nam obrazloži zašto nam ne da i nek primijeni odluku Skupštine", dodao je Barišić, optuživši gradonačelnika da laže kada kaže da Ustavni sud nikad nije govorio o pjesmi "Bojna Čavoglave".

Region Tompson zaprijetio Tomaševiću: "Mogući radikalniji potezi koji ti se neće svidjeti"

S obzirom na to da je Tompson ranije na društvenoj mreži Fejsbuk zaprijetio Tomaševiću radikalnijim mjerama, ako se ne urazumi, novinari su pitali za pojašnjenje te poruke.

Dodaje se i da je Tompson branitelj.

"Gdje smo i kada mi primijenili nasilje? Nasilje primjenjuje Tomašević. On misli da živimo prošlim vremenima. Šta očekujete, ovo je normalna reakcija povređenog čovjeka kojem se nanosi nepravda. Pa pjeva se u Areni pjesma 'Jugoslovenka', a nema reakcije na to. Iako sam protiv zabrana tima i takvima. Ovo što Tomašević i Grad Zagreb rade je nasilje mimo zakona, ustava, pravila...", poručio je Tompsonov menadžment.

Rekli su i da, ako nasilje bude i dalje primjenjivano, "ne znaju šta će napraviti".

Barišić je gradonačelniku poručio da koncert 28. decembra ne zabranjuje Tompsonu, već sugrađanima.

Zatraženo je od gradonačelnika Tomaševića da pokaže donijete odluke o zabrani i još jednom poručili da će, ako se gradonačelnik ne urazumi, preduzeti sva pravna sredstava, ne isključivši ni pokretanje peticije za njegov opoziv.

Inače, kada je u pitanju numera "Bojna Čavoglave", valjalo bi podsjetiti da se pjevač u crnom, koji je rodom iz mjesta Čavoglave iz sjeverne Dalmacije, upravo se i proslavio zato što je tokom rata otpjevao ovu pjesmu koja počinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni".

Podsjetimo, na koncertu koji je Tompson održao 5. jula na Hipodromu u Zagrebu oko pola miliona mladih Hrvata uzvikivalo ustaški pozdrav "Za dom spremni", a nije izostala ni "prigodna" scenografija i slavljenje zločinačke akcije "Oluja" u kojoj je protjerano više od 250.000, a ubijeno ili nestalo više od 2.000 Srba.

Nakon ovog događaja, gradonačelnik Zagreba je tada izrazio žaljenje zbog toga što je na koncertu korišćen ustaški pozdravom.

Na 30. godišnjicu od akcije "Oluja" Tompson je održao koncert u Sinju.